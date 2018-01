Messi golem uczcił 400. występ w lidze. Dogonił "Bombera"





Lionel Messi w pogoni za kolejnymi rekordami

Barcelona bez większego wysiłku ograła Levante 3:0. Przy okazji Lionel Messi wbił 365. gola w lidze, wyrównując tym samym rekord Gerda "Bombera" Muellera.

Działo się w ten weekend w Barcelonie. W sobotę szefowie katalońskiego klubu ogłosili, że w końcu wyrwali z Liverpoolu Philippe Coutinho. Według hiszpańskich mediów transfer 25-letniego Brazylijczyka, kreowanego na następce Neymara, ze wszystkimi bonusami będzie kosztował 160 milionów euro. Strzelił gola i został wyrzucony. Za radość z kibicami W swoim drugim... czytaj dalej »



Dzień później na Camp Nou wyszli piłkarze na mecz z Levante, zespołem, który z niepokojem spogląda na tabelę, gdzie jest blisko strefy spadkowej. Niepokonana Barcelona na wszystkich rywali patrzy z góry.

Messi jak "Bomber"

Spotkanie z Levante było szczególne dla Messiego, który rozgrywał 400. mecz w lidze hiszpańskiej jako gracz Barcelony. Częściej bordowo-granatową koszulkę w krajowych rozgrywkach zakładali tylko Andres Iniesta (427) i Xavi (505).



Trener gości Juan Ramon Lopez zapytany o sposób na powstrzymanie Argentyńczyka wypalił, że może zrobić to tylko Ernesto Valverde. Jak? Nie wpuszczając go na boisko.



Szkoleniowiec Barcelony ani myślał nie korzystać z Messiego. W 12. minucie Argentyńczyk dostał podanie od Jordiego Alby. Instynktownie uderzył z powietrza i piłka wpadła do bramki.



Gol z Levante był 365. trafieniem Messiego w Primera Division. 30-latek wyrównał osiągnięcie legendarnego Niemca Gerda Muellera, nazywanego "Bomberem", który w Bundeslidze wbił 365 goli. Wszystkie dla Bayernu, choć potrzebował 427 spotkań. Nikt w czołowych ligach europejskich nie strzelił więcej.

Źródło: PAP/EPA Suarez trafił na 2:0

Asysta na koniec

Przed przerwą na 2:0 trafił, po efektownym woleju, Luis Suarez. Urugwajczyk razem z Messim odpoczywali w czwartek w Pucharze Króla z Celtą Vigo (1:1).



W drugiej połowie gospodarze nie forsowali tempa. Bramkarz Marc-Andre ter Stegen nudził się niemiłosiernie. Koncentracji mu jednak nie zabrakło w 65. minucie, kiedy wygrał pojedynek sam na sam z Shaquellem Moorem.



Tuż przed końcem wynik spotkania ustalił Paulinho - po podaniu Messiego.



W tabeli Barcelona o dziewięć punktów wyprzedza drugie Atletico Madryt.