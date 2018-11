Europejski rekord z lat 60. zagrożony. PSG może go pobić





Piłkarze Paris Saint-Germain wygrali wszystkie 11 meczów od początku sezonu ligi francuskiej. Jeśli w piątek pokonają w Parku Książąt drużynę Lille, pobiją europejski rekord.

Mistrzowie kraju nie tylko kroczą od zwycięstwa do zwycięstwa, ale i strzelają rywalom mnóstwo goli. W ubiegłą niedzielę po raz pierwszy od startu rozgrywek nie zdobyli co najmniej trzech, wygrywając w Marsylii z Olympique 2:0. Ich bilans bramkowy to 39-6.



Neymar czeka na proces, grozi mu więzienie. "Tylko gram w piłkę" Proces Neymara,... czytaj dalej » Lille zajmuje drugie miejsce w tabeli. W wypadku kolejnego sukcesu Paris Saint-Germain powiększy przewagę nad tym zespołem do 11 punktów.



Pierwszych 11 spotkań w sezonie, poza PSG, w pięciu czołowych ligach Europy (angielska, niemiecka, włoska, hiszpańska i francuska) udało się jeszcze wygrać tylko Tottenhamowi Hotspur w edycji 1960/61. Jeśli paryżanie zwyciężą w piątek, zostaną samodzielnymi rekordzistami.

Buffon dostanie szansę

Priorytetem jest jednak Liga Mistrzów, w której ekipa PSG nie radzi sobie tak dobrze. We wtorek czeka ją kluczowe spotkanie na wyjeździe z Napoli, z którym na własnym boisku szczęśliwie zremisowała 2:2.



Trener Thomas Tuchel zapowiedział, że w meczu z Lille w bramce stanie włoski weteran Gianluigi Buffon, po raz ostatni wystawiony w podstawowym składzie 7 października przeciwko Olympique Lyon (5:0). We wszystkich meczach Ligi Mistrzów i w większości ligowych bronił młody Francuz Alphonse Areola. Niewykluczone, że niemiecki szkoleniowiec będzie oszczędzał także innych zawodników z pierwszej jedenastki.



Cztery gole w 13 minut. Mbappe zaszalał Szaleństwo w... czytaj dalej » - Buffon w naszym zespole ma do odegrania ważną rolę także poza boiskiem. To żywa legenda futbolu, a jego doświadczenie jest nie do przecenienia. Jego podejścia do zawodu, do sportu, ale i mądrość życiowa sprawiają, że stanowi wzór dla innych zawodników. Reszta drużyny jest po prostu w niego wpatrzona - podkreślił Tuchel.



Z kolei szkoleniowiec Lille Christophe Galtier ma wątpliwości, kto w piątek będzie faworytem, ale zapewnił, że jego ekipa na Parc de Princes nie podda się bez walki.



- Paryż już zdominował rozgrywki, ale to nie oznacza, że jedziemy na mecz jak ofiara na rzeź - zaznaczył.

Henry czeka na zwycięstwo

W sobotę Thierry Henry spróbuje wygrać pierwszy mecz jako szkoleniowiec AS Monaco. Drużyna z Księstwa, zajmująca dopiero przedostatnie miejsce w tabeli, zagra na wyjeździe z plasującym się na czwartej pozycji Reims. Pod kierunkiem Henry'ego Monaco przegrało jedno spotkanie i dwukrotnie zremisowało. W poprzedniej kolejce punkt w końcówce meczu z Dijon (2:2) uratował Kamil Glik.



Z niedzielnych spotkań najciekawiej zapowiada się starcie Montpellier z Olympique Marsylia. Gospodarze niespodziewanie są na trzecim miejscu i jeśli wygrają, a Lille przegra w Paryżu, przesuną się na drugą lokatę.

12. kolejka Ligue 1:

PSG - Lille

Lyon - Bordeaux

Caen - Rennes

Dijon - Nimes

Nice - Amiens

Reims - Monaco

Strasbourg - Toulouse

Nantes - Guingamp

St. Etienne - Angers

Montpellier - Marsylia