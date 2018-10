Gol w końcówce. Glik uratował Monaco





Foto: asmonaco.com | Video: PAP/EPA Glik jest filarem obrony Monaco

Monaco wciąż nie potrafi się przełamać. W sobotni wieczór klub z Księstwa zremisował na własnym boisku z Dijon 2:2, a punkt w końcówce meczu uratował Kamil Glik.

Do końca spotkania pozostawało kilkanaście minut. Monaco, co nie jest w tym sezonie nowością, przegrywało, więc w pole karne rywali ruszył obrońca reprezentacji Polski. I była to świetna decyzja - Glik doszedł do dośrodkowania z rzutu wolnego Adamy Traore i strzałem głową wyrównał na 2:2.

Dla 30-latka było to pierwsze trafienie w trwającym sezonie Ligue 1.



#Monaco 2:2 #Dijon Ligue 1 Day 11 78' #Glik#ASMDFCO

via @VideoGoals_HDpic.twitter.com/fpgewfu2bE — via @VideoGoals_HD (@viaVideoGoals) 27 października 2018





Fatalne wyniki

"Monaco tonie, ale nie kapituluje" - napisał po tym meczu dziennik "L'Equipe". Dziwić się temu nie można, bo wyniki Monaco w trwającym sezonie mogą przyprawiać o ból głowy. Nie zmieniła tego zmiana na stanowisku trenera, gdzie Thierry Henry zastąpił Leonardo Jardima.

Rozpaczliwa obrona, szczęśliwy remis. Henry wciąż nie odmienił Monaco Monaco wciąż... czytaj dalej » W sezonie 2016/17 jeszcze pod wodzą Portugalczyka drużyna nawiązała do lat świetności i zdobyła mistrzostwo Francji oraz dotarła do półfinału Ligi Mistrzów. W maju tego roku cieszyła się z drugiego miejsca w ekstraklasie. W obecnych rozgrywkach piłkarze wygrali tylko na inaugurację, a w kolejnych ośmiu spotkaniach powiększyli dorobek o trzy punkty i zakotwiczyli w ogonie tabeli. Jardim został zwolniony, a zastąpił go Henry, który właśnie w Monaco w wieku 17 lat zadebiutował w Ligue 1 i z tego klubu ruszył na podbój futbolowego świata. Później bronił barw Juventusu Turyn, Arsenalu Londyn i Barcelony. Z drużyną narodową zdobył mistrzostwo świata (1998) i Europy (2000), a karierę zakończył w 2014 roku.



W roli szkoleniowca nie ma zbyt dużego doświadczenia. Od 2016 roku był asystentem trenera reprezentacji Belgii i zarówno jego hiszpański przełożony Roberto Martinez, jak i zawodnicy podkreślali udział Francuza w zajęciu przez Czerwone Diabły trzeciego miejsca w tegorocznym mundialu w Rosji. We wrześniu był przymierzany do Girondins Bordeaux, wreszcie 13 października podpisał kontrakt z zespołem z Księstwa.



Monaco nie doznało co prawda piątej z rzędu ligowej porażki, ale remis na niewiele się zdał. Siedem punktów wystarcza jedynie do przedostatniego, 19. miejsca. A mogło być jeszcze gorzej, gdyż mające taki sam dorobek Guingamp w samej końcówce straciło gola na 1:1 ze Strasbourgiem i nadal zamyka tabelę.