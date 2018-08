Trener Legii znalazł winnego blamażu. "Nie awansowaliśmy przez decyzję sędziego"





Mocne słowa trenera Legii po kompromitacji z luksemburskim zespołem. - Jeżeli mogę komuś pogratulować, to sędziemu, który pomógł Dudelange - przyznał Portugalczyk Ricardo Sa Pinto.

Mistrzowie Polski nie zdołali awansować do czwartej rundy eliminacji Ligi Europy. Zagra w niej za to mistrz Luksemburga, który tydzień temu pokonał legionistów na wyjeździe 2:1, a w czwartek na swoim stadionie zremisował 2:2.

"Sędzia nie pozwolił"

Ostateczna kompromitacja. Luksemburczycy wyrzucili Legię Stało się. Legię... czytaj dalej » - Nie awansowaliśmy przez decyzję sędziego. Powinien podyktować ewidentny rzut karny. Wówczas wszystko było jeszcze możliwe. - powiedział Sa Pinto, nawiązując do sytuacji z drugiej połowy spotkania, gdy jeden z rywali zagrał piłkę ręką.

- Dudelange grało bez presji. Lubią grać w piłkę. Byli bardzo zmotywowani. Dla mnie to nie jest zaskoczenie, ponieważ oni mają dobrych zawodników z Niemiec czy Francji. Myślę jednak, że to nie oni wygrali. Sędzia nie pozwolił nam na to. Szkoda, że nie możemy rozegrać spotkania rewanżowego jeszcze raz - dodał.

W całym dwumeczu Legia była lepsza od rywala tylko przez drugą połowę meczu w Luksemburgu. Dla Sa Pinto był on debiutem na ławce Legii, w której pojawił się na początku tego tygodnia.

- Wpływ na losy awansu miał wynik pierwszego meczu. W rewanżu zrobiliśmy wiele, ale to nie wystarczyło. Rywale wykorzystali nasze błędy i strzelili dwie bramki. Byliśmy w trudnej sytuacji, ale dobrze zareagowaliśmy. W przerwie przekonywałem piłkarzy, że są w stanie odwrócić losy spotkania. Dokonaliśmy zmian i nasza gra wyglądała lepiej - wyjaśniał Sa Pinto.

Już bez polskich zespołów

W czwartek z rozgrywkami Ligi Europy pożegnały się też dwa pozostałe polskie kluby - Lech Poznań i Jagiellonia Białystok. W czwartej rundzie, decydującej o awansie do fazy grupowej rozgrywek, Dundelange zagra z rumuńskim CFR Cluj.

F91 Dudelange - Legia Warszawa 2:2 - Stumpf (7), Da Cruz (17) - Jose Kante (33), (86).

Pierwszy mecz: 2:1. Awans: F91 Dudelange.