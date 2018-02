Zieliński nie pomógł. Niespodzianka w Neapolu





Foto: CIRO FUSCO / EPA | Video: Ciro Fusco / EPA W Neapolu doszło do niespodzianki

W ciekawie zapowiadającej się wieczornej potyczce Ligi Europy lider Serie A SSC Napoli podejmowało wicelidera Bundesligi RB Lipsk. O sile obu zespołów miał świadczyć fakt, że jesienią rywalizowały w fazie grupowej Champions League. Na Stadio San Paolo niespodziewanie górą byli goście, którym bardziej chciało się biegać i zasłużenie wygrali aż 3:1.

W wyjściowym składzie Napoli wybiegł Piotr Zieliński. Polak starał się grać aktywnie, próbował dogrywać w pole karne do kolegów, sam też uderzał na bramkę gości. Rywale często nie radzili sobie z nim, uciekając się do fauli.

Piszczek błyszczał, Borussia wyszarpała wygraną Borussia Dortmund... czytaj dalej » W pierwszej połowie "Zielu" grał wysunięty na lewym skrzydle i wówczas był bardziej widoczny. Po zmianie stron przesunął się do środka pola. Niestety, niezła gra Polaka nie przełożyła się na korzystny wynik. Jego koledzy zaprezentowali się znacznie poniżej swoich możliwości, byli rozkojarzeni i chyba myśleli, że ten mecz sam się wygra. Przeliczyli się.

Ciekawie po przerwie

Pierwsze 45. minut nie stało na najwyższym poziomie. Oba zespoły miały problem z poważnym zagrożeniem bramce rywali. W ataku nieco lepiej prezentowali się piłkarze z Lipska, ale ich akcje kończyły się na nieskutecznym Timo Wernerze.

Znacznie więcej działo w drugiej odsłonie. Gospodarze przyspieszyli tempo, czego efektem był gol autorstwa Adama Ounasa. Algierczyk popisał się precyzyjnym, płaskim strzałem z narożnika pola karnego.

Źródło: EPA / Ciro Fusco W ten sposób Ounas strzelił gola

Kolejne ciosy

Po tym trafieniu do ofensywy przystąpili Niemcy. Najpierw w sytuacji sam na sam z Pepe Reiną przegrał Yussuf Poulsen. Po chwili jednak Lipsk doprowadził do wyrównania. Po błędzie Amadou Diawary poszła szybka akcja prawą stroną, którą celnym strzałem wykończył Werner.

Jakby tego było mało w 74. minucie goście objęli prowadzenie. I ponownie wyprowadzili błyskawiczną kontrę. Tym razem będący tuż przed Reiną Poulsen podał jeszcze do nadbiegającego Brumy, a Portugalczyk wpakował piłkę do pustej bramki. Kropkę nad "i" w doliczonym czasie gry postawił Werner. W rewanżu RB Lipsk będzie zdecydowanym faworytem do awansu.

Wyniki pierwszych meczów 1/16 finału Ligi Europejskiej:



czwartek, 15 lutego

FK Astana - Sporting Lizbona 1:3 (1:0)

Olympique Marsylia - SC Braga 3:0 (1:0)

OGC Nice - Lokomotiw Moskwa 2:3 (2:1)

Real Sociedad - Salzburg 2:2 (0:1)

Spartak Moskwa - Athletic Bilbao 1:3 (0:3)

Łudogorec Razgrad - AC Milan 0:3 (0:1)

Borussia Dortmund - Atalanta Bergamo 3:2 (0:1)

Oestersunds FK - Arsenal Londyn 0:3 (0:2)

Olympique Lyon - Villarreal 3:1 (0:0)

FC Kopenhaga - Atletico Madryt 1:4 (1:2)

Partizan Belgrad - Viktoria Pilzno 1:1 (0:0)

AEK Ateny - Dynamo Kijów 1:1 (0:1)

FCSB Bukareszt - Lazio Rzym 1:0 (1:0)

SSC Napoli - RB Lipsk 1:3 (0:0)

Celtic Glasgow - Zenit Sankt Petersburg 1:0 (0:0)



wtorek, 13 lutego

Crvena Zvezda Belgrad - CSKA Moskwa 0:0