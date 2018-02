Bramkarz Manchesteru zatrzymał Sevillę. Szachtar dopadł Romę





Foto: EPA | Video: EPA W środowych meczach LM było dużo walki

Środowy mecz Ligi Mistrzów między Sevillą i Manchesterem United zapowiadał się bardzo ciekawie. Z dużej chmury mały deszcz - składnych akcji było tyle, co kot napłakał. O wiele więcej działo się w Charkowie, gdzie Szachtar Donieck pokonał AS Romę 2:1.

W ostatnich latach Sevilla i Manchester United triumfowały w Lidze Europy. Anglicy dokonali tej sztuki w ubiegłym sezonie, a Hiszpanie byli trzykrotnie najlepsi w latach 2014-16. W bieżących rozgrywkach oba kluby chcą zwojować Champions League. Z taką grą w środę będzie o to bardzo trudno.

Złapał się za głowę

Przez większość pierwszej połowy nie działo się wiele ciekawego. Groźne sytuacje można było policzyć na palcach jednej ręki. Ciekawie było dopiero pod koniec tej części gry. Działo się tylko pod bramką Davida de Gei. To właśnie swojemu bramkarzowi piłkarze United zawdzięczają, że schodzili do szatni bez straty gola. Hiszpan kolejno obronił uderzenia Joaquina Correi i Stevena N'Zonziego, po czym popisał się nieprawdopodobną paradą przy strzale z kilku metrów Luisa Muriela. Załamany Kolumbijczyk mógł tylko chwycić się za głowę. Jak to nie wpadło?

Źródło: EPA Muriel nie mógł uwierzyć, że nie strzelił gola

Po zmianie stron nadal aktywniejsza była Sevilla. Gospodarzom brakowało jednak skuteczności, albo też na ich drodze stawał bardzo pewny de Gea.

Podopieczni trenera Jose Mourinho sprawiali wrażenie, że satysfakcjonuje ich wynik bezbramkowy i sprawę awansu chcą rozstrzygnąć na Old Trafford. Ich ataki były ospałe, a dodatkowo angażowało się w nie niewielu piłkarzy. Sevilla mimo starań do końca meczu też nie potrafiła zmienić wyniku. W rewanżu faworytem będą jednak Czerwone Diabły.

Źródło: EPA Facundo Ferreyra cieszy się po golu

Górą Szachtar

Barcelonie się upiekło. Messi w końcu strzelił Chelsea W pierwszym meczu... czytaj dalej » Nieco bliżej ćwierćfinału są piłkarze Szachtara. Ukraiński zespół, grając gościnnie w Charkowie, pokonał Romę 2:1.



Pierwsza połowa takiego wyniku nie zapowiadała. Włoski zespół objął prowadzenie po trafieniu Undera Cengiza, którego świetnym podaniem w tempo obsłużył Edin Dżeko.



Po zmianie stron Szachtar ruszył do ataku. Efektem były dwa gole: Facundo Ferreyry i Freda.

Bramek mogło paść więcej, ale między słupkami Romy wyśmienicie spisywał się Brazylijczyk Alisson, zdecydowanie najlepszy zawodnik rzymian w drugiej części.

Wyniki pierwszych meczów 1/8 finału LM:



13 lutego, wtorek

Juventus Turyn - Tottenham Hotspur 2:2

FC Basel - Manchester City 0:4



14 lutego, środa

FC Porto - Liverpool 0:5

Real Madryt - Paris Saint-Germain 3:1

20 lutego, wtorek

Bayern Monachium - Besiktas Stambuł 5:0

Chelsea - Barcelona 1:1



21 lutego, środa

Sevilla - Manchester United 0:0

Szachtar Donieck - AS Roma 2:1

Rewanże odbędą się 6/7 i 13/14 marca