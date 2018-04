Szaleństwo w Marsylii i Salzburgu. Wyrzucone Lipsk i Lazio





Foto: PAP/EPA/GUILLAUME HORCAJUELO | Video: PAP/EPA Liga Europy wkroczyloa w decydującą fazę

Siedemnaście goli w czterech meczach. To był szalony wieczór z Ligą Europy i ćwierćfinałowymi rewanżami.

Lipsk przyjechał do Marsylii ze skromną, jednobramkową zaliczką, ale nie myślał o bronieniu wyniku.

Przed upływem 120 sekund gry prowadził. Na 1:0 trafił Portugalczyk Bruma i wydawało się, że niemiecka drużyna jest w komfortowej sytuacji.

Marsylski huragan

Marsylczycy przespali pierwszą akcję, ale już chwilę później ruszyli do ataku. I efekt był piorunujący. Po dziewięciu minutach prowadzili. Wyrównali dzięki samobójczemu golowi Stefana Ilsankera, a 2:1 zrobiło się po błyskawicznej kontrze sfinalizowanej przez Bounę Sarra.

Źródło: PAP/EPA Samobójczy gol na 1:1. Winowajcą pomocnik Lipska Stefan Ilsanker



Lipsk był w szoku, a Olympique się nie zatrzymywał. Później trafił Dimitri Payet - po kapitalnym strzale z dystansu. Radość była w tym przypadku krótka, bo sędzia odgwizdał faul w innej części boiska. Tym razem się nie udało, ale co się odwlecze, to nie uciecze - 3:1 było jeszcze przed przerwą. Upragnioną bramkę zdobył po stałym fragmencie Florian Thauvin. Marsylia miała wynik, który dawał jej awans.

Lipsk odpowiedział, za sprawą Jeana Kevina Augustina, który strzelił na 2:3. Gospodarze mieli kłopoty, więc sprawy w swoje ręce wziął Payet. Reprezentant Francji przeprowadził genialną akcję, którą sfinalizował perfekcyjnym strzałem w okienko. Zrobiło się 4:2. W tym momencie to Olympique był w półfinale. Kropkę nad "i" postawił Japończyk Hiroki Sakai.

Sporting nie zdążył

Bardzo ciekawie było też w Lizbonie, gdzie Sporting próbował dogonić Atletico po porażce 0:2 w pierwszym meczu. Był blisko, nawet bardzo. 1:0 (po golu Fredy'ego Montero) jednak nie wystarczyło.

Lizbończycy mają prawo pluć sobie w brodę. Oddali aż 16 strzałów na bramkę Jana Oblaka.

Źródło: PAP/EPA Sporting od początku ruszył do ataku

Arsenal się przebudził

W Moskwie CSKA miało piekielnie trudne zadanie. W pierwszym meczu z Arsenalem przegrało aż 1:4. Awans Kanonierów przyklepany? Nic z tych rzeczy. Wystarczyło, że gospodarze w czwartek pierwsi strzelili gola. Jeszcze przed przerwą uczynił to Fiodor Chałow i zrobiło się ciekawie.



To nie wszystko, bo na początku kolejnej odsłony CSKA wyprowadziło drugi cios, a konkretnie uczynił to Kiriłł Nababkin. Gospodarze do pełni szczęścia potrzebowali jeszcze tylko gola! Prowadzenie zasłużone, bo londyńczycy zupełnie oddali inicjatywę, do tego momentu nie oddali ani jednego strzału na bramkę, rywale mieli ich już pięć.



Podrażniony Arsenal w końcu się przebudził. Efekt przyszedł kwadrans przed końcem. Danny Welbeck oszukał obrońców i strzelił na 2:1. Wynik ustalił Aaron Ramsey. Sprawa awansu była rozstrzygnięta. W najlepszej czwórce londyńczycy.

Źródło: PAP/EPA Arsenal miał sporą zaliczkę z pierwszego spotkania

Lazio roztrwoniło

W półfinale jest również sensacyjny Salzburg, który w pierwszym meczu przegrał z Lazio 2:4, ale u siebie wygrał 4:1 i to mimo że austriacki zespół przegrywał 0:1.

Wszystkie gole padły w drugiej połowie. Na bramkę rzymianina Ciro Immobile miejscowi odpowiadali hurtowo - cztery gole strzelili w 20 minut (Dabbur, Haidara, Hwang i Lainer).

Salzburg nie pójdzie w czwartek spać.

Źródło: PAP/EPA/CHRISTIAN BRUNA Piłkarze Salzburga w euforii

Losowanie par półfinałowych w piątek.

Czwartkowe mecze rewanżowe 1/4 finału:

Olympique Marsylia - RB Lipsk 5:2 (pierwszy mecz: 0:1)

CSKA Moskwa - Arsenal Londyn 2:2 (1:4)

Sporting Lizbona - Atletico Madryt 1:0 (0:2)

Salzburg - Lazio 4:1 (2:4)