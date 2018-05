Czują się skrzywdzeni przez sędziów. "Jest ich sześciu czy siedmiu. Co oni robią?"





Salzburg był blisko finału Ligi Europy. Mistrz Austrii odrobił straty z Marsylii, ale ich wysiłek w dogrywce zniweczyła błędna decyzja sędziego. - Wymaga od nas szacunku, a w zamian nie dostajemy nic - grzmiał kapitan Alexander Walke. - Jest ich sześciu czy siedmiu. Co oni robią? - dopytywał trener Marco Rose.

Atletico w finale. Dogrywka i złoty strzał w Salzburgu Jeden gol... czytaj dalej » Była 116. minuta dogrywki, Salzburg prowadził 2:0. Goście mieli rzut rożny, którego być nie powinno. Chwilę wcześniej rezerwowy Andre-Frank Zambo Anguissa oddając strzał, trafił w kolegę z zespołu. Tego nie zauważył rosyjski sędzia Sergiej Karasiew (będzie gwizdał na mundialu), a Rolando wbił gola. To był pierwszy celny strzał marsylczyków w meczu. Na wagę finału Ligi Europy.



Piłkarze mistrza Austrii byli wściekli. Emocje nie skończyły się również po ostatnim gwizdku.



- Przykro mi. Moi zawodnicy są wspaniali, pokazali charakter. Grali niesamowity sezon w Lidze Europy - skomentował Rose, trener Salzburga.



I dodał: - My też mieliśmy okazje, żeby strzelić trzeciego gola, ale to Marsylia jest w finale. Na boisku jest sześciu czy siedmiu sędziów. Co oni robią?

Kolejny błąd

Rozczarowany był również kapitan Walke. - Zasłużyliśmy na finał. Ciężko to zaakceptować. Sędzia żąda od nas szacunku, a w zamian nie dostajemy nic - żalił się. - Mieliśmy szansę na 3:0, ale straciliśmy głupiego gola. Futbol bywa niesprawiedliwy. Niczego już nie zmienimy - dodał.



- Jesteśmy specjalistami w komplikowaniu sobie sytuacji, ale pokazaliśmy, że jesteśmy silni mentalnie. Jeszcze piękniej jest awansować w taki sposób - skomentował za to kapitan marsylczyków Dimitri Payet. To on dośrodkował do Rolando.



W pierwszym spotkaniu Marsylia zwyciężyła 2:0, ale pierwszy gol również padł w kontrowersyjnych okolicznościach. Florian Thauvin strzelił celnie głową, ale zanim piłka wpadła do bramki, otarła się jeszcze o jego rękę. Sędzia tego nie zauważył, bramkę uznał.



Rywalem Marsylii w finale będzie Atletico Madryt, które w czwartek pokonało u siebie Arsenal 1:0 (w pierwszym meczu było 1:1). Mecz zostanie rozegrany 16 maja w Lyonie.

Emocji nie brakowało w Salzburgu

MECZE REWANŻOWE:

Atletico Madryt - Arsenal Londyn 1:0 (45' Diego Costa)

pierwszy mecz 1:1, awans Atletico



FC Salzburg - Ol. Marsylia 2:1 po dogr. (53' Haidara, 65' sam. Sarr - 116' Rolando)

pierwszy mecz 0:2, awans Olympique