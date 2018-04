Piłkarz Marsylii pomógł sobie ręką przy golu. Wyraźna zaliczka przed rewanżem





Foto: PAP/EPA | Video: PAP/EPA Thauvin zdobył kontrowersyjną bramkę

Olympique Marsylia bliżej finału Ligi Europy po zwycięstwie 2:0 z FC Salzburg. Nie zabrakło kontrowersji, bo pierwszy gol padł po zagraniu ręką pomocnika gospodarzy.

FC Salzburg jest chyba skazany na Ligę Europy. Mistrz Austrii od wielu sezonów próbuje przebić się do Ligi Mistrzów. Ale regularnie obrywa w eliminacjach. W zeszłym roku od mistrza Chorwacji HNK Rijeka w trzeciej, przedostatniej rundzie. Arsenal nie wykorzystał szansy. Osłabione Atletico świętowało w końcówce W hitowej... czytaj dalej »



Ale w Lidze Europy drużyna z Salzburga sprawiła właśnie największą niespodziankę. W głównej mierze z młodymi piłkarzami, którzy za chwilę mogą wyrosnąć na wielkie gwiazdy. Ci zwyciężyli w grupie I, wyprzedzając marsylczyków. Potem odprawili Real Sociedad i Borussię Dortmund. W ćwierćfinale przegrali w Rzymie 2:4, ale u siebie odrobili straty. I to w imponującym stylu, wbijając Lazio trzy gole w cztery minuty. Ostatecznie zwyciężyli 4:1.

Ręka przy golu

Jednak w czwartkowy wieczór to gospodarze zaatakowali jako pierwsi. Od razu skutecznie. W 15. minucie z rzutu wolnego dośrodkował kapitan Dimitri Payet. Z piłką minął się bramkarz gości Alexander Walke, a błąd wykorzystał Florian Thauvin. Pomocnik OM strzelił głową, ale zanim futbolówka wpadła do bramki, otarła się jeszcze o jego rękę. Sędzia tego nie zauważył, bo gola uznał.

Sędzia ręki nie widział, Thauvin mógł świętować



Szybko zdobyta bramka przez piłkarzy OM to żadna niespodzianka. Marsylski Stade Velodrome to ich twierdza. Z ośmiu ostatnich meczów w Lidze Europy gospodarze zwyciężyli w siedmiu i tylko raz pozwolili rywalom zremisować. OM jeszcze dwa lata temu kończyło sezon w środku tabeli ligi francuskiej. Dziś zespół prowadzony przez Rudiego Garcię bije się o wicemistrzostwo kraju (PSG dawno zapewniło sobie tytuł) i finał LE. Kolejny, bo historycznie to marsylczycy najczęściej występowali w finałach europejskich pucharów z francuskich klubów. Ale ostatnio w 2004 roku, przegrywając zresztą Puchar UEFA z Valencią.

Pech Salzburga

Goście z Salzburga groźnie odpowiedzieli dopiero po przerwie. Marsylczyków uratował bramkarz Yohann Pele, wybijając z trudem strzał 19-letniego Hannesa Wolfa.

Za to w 63. minucie Clinton N’Jie, który chwilę wcześniej wszedł na boisko, wbiegł w pole karne i uderzył technicznie, tuż przy słupku. Przy golu ponownie asystował Payet.

Goście atakowali zrywami. W jednej z takich akcji Andreas Ulmer trafił w słupek. Ale kontaktowej bramki, bezcennej zwłaszcza na wyjeździe, do końca nie zdobyli.

Rewanż za tydzień. Finał 16 maja w Lyonie.

W drugim półfinale Arsenal zremisował 1:1 z Atletico Madryt.

Rezerwowy N’Jie ustalił wynik spotkania

Olympique Marsylia - FC Salzburg 2:0 (1:0)

Bramki: Thauvin (15.), N'Jie (63.)

Sonda zamknij Kto wygra Ligę Europy? Olympique Marsylia Arsenal Londyn Atletico Madryt FC Salzburg Głosuj Dziękujemy za oddany głos! Sonda zamknij Kto wygra Ligę Europy? Wyniki głosowania 8% Olympique Marsylia 8% 35% Arsenal Londyn 35% 51% Atletico Madryt 51% 6% FC Salzburg 6% Oddanych głosów: 644 zobacz wyniki