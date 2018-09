Z radości przeskoczył ogrodzenie i przepadł





»

Kololli bohaterem dnia

W świecie piłkarskim Benjamin Kololli nie jest szerzej znany, ale po swoim wyczynie w Lidze Europy z pewnością zyskał na popularności. Radość z gola pomocnik FC Zurich mógł przypłacić kontuzją.

W inauguracyjnej serii spotkań piłkarze ze Szwajcarii wybrali się do Nikozji na mecz z AEK Larnaka. Po godzinie kibicom obu drużyn nie dane było obejrzeć bramkowych sytuacji, ale wtedy przyjezdni doczekali się rzutu karnego.

"To studnia"

Na gola zamienił go Kololli. A że było to dla niego pierwsze trafienie w europejskich pucharach, nie posiadał się z radości. Z pozoru celebracja, jakich wiele - skok przez ogrodzenie do kibiców. W tym przypadku finał był jednak zgoła inny.

Źródło: EPA/KATIA CHRISTODOULOU Kololli chciał świętować z kibicami

26-latek bowiem albo nie zauważył wcześniej, jak głęboka jest fosa oddzielająca murawę od kibiców szwajcarskiej drużyny, albo poniosła go fantazja i o tym zapomniał. Okazało się, że chwilę po skoku piłkarz zniknął w kanale.



Zaniepokojeni koledzy natychmiast podbiegli do ogrodzenia i zaczęli szukać kolegi. Na szczęście sześciokrotny reprezentant Kosowa po chwili się im ukazał. Udało mu się wydostać z pułapki. Śmiechu było co nie miara. Jeden z hiszpańskojęzycznych portali, ku przestrodze, napisał po tym zdarzeniu: "Nie skacz! To studnia".

Więcej bramek na Cyprze już nie padło.

Bez urazu

Dobrze, że nie skończyło się kontuzją. Wie coś o tym choćby szkoleniowiec Romy Eusebio Di Francesco, który uderzył ręką w ścianę ławki rezerwowych. W tym przypadku chodziło jednak o złość. Efekt? Złamanie.



Wyniki meczów 1. kolejki:

Grupa A

AEK Larnaka - FC Zurich 0:1 (0:0)

Łudogorec Razgrad - Bayer Leverkusen 2:3 (2:1)

Grupa B

RB Lipsk - FC Salzburg 2:3 (0:2)

Celtic Glasgow - Rosenborg Trondheim 1:0 (0:0)

Grupa C

FC Kopenhaga - Zenit Sankt Petersburg 1:1 (0:1)

Slavia Praga - Girondins Bordeaux 1:0 (1:0)

Grupa D

Spartak Trnawa - RSC Anderlecht 1:0 (0:0)

Dinamo Zagrzeb - Fenerbahce Stambuł 4:1 (2:0)

Grupa E

Sporting Lizbona - Karabach Agdam 1:0 (1:0)

Arsenal Londyn - Worskla Połtawa 4:2 (1:0)

Grupa F

F91 Dudelange - AC Milan 0:1 (0:0)

Olympiakos Pireus - Betis Sewilla 0:0 (0:0)

Grupa G

Rapid Wiedeń - Spartak Moskwa 2:0 (0:0)

Villarreal - Glasgow Rangers 2:2 (1:0)

Grupa H

Olympique Marsylia - Eintracht Frankfurt 1:2 (1:0)

Lazio Rzym - Apollon Limassol 2:1 (1:0)

Grupa I

KRC Genk - Malmoe FF 2:0 (1:0)

Besiktas Stambuł - Sarpsborg FF 3:1 (0:0)

Grupa J

Akhisar Belediyespor - FK Krasnodar 0:1 (0:1)

Sevilla - Standard Liege 5:1 (2:1)

Grupa K

Dynamo Kijów - FK Astana 2:2 (2:1)

Rennes - FK Jablonec 2:1 (1:0)

Grupa L

MOL Vidi Szekesfehervar - BATE Borysów 0:2 (0:1)

PAOK Saloniki - Chelsea Londyn 0:1 (0:1)