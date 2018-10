Chelsea męczyła się z kopciuszkiem





Niespodzianką pachniało bardzo długo. Ostatecznie do niej nie doszło, bo Chelsea w końcu znalazła sposób na bramkarza MOL Vidi. Londyńczycy po męczarniach wygrali 1:0.

Węgierski kopciuszek przyjechał do Londynu jak na pożarcie. Faworyt był jeden i była nią Chelsea, która nigdy nie przegrała u siebie w europejskich pucharach w innych rozgrywkach niż Liga Mistrzów. A było takich spotkań 35.

Przewaga The Blues była ogromna. Jednak co z tego, skoro czas mijał, a gospodarze nie potrafili pokonać dobrze zorganizowaną defensywę rywali. Mało tego, tuż przed przerwą i tuż po niej przyjezdni sami mieli znakomitą okazję do zaskoczenia Chelsea. Kibice na Stamford Bridge przecierali oczy ze zdumienia, bo wynik wciąż się nie zmieniał.

Źródło: EPA/WILL OLIVE Faworyci się męczyli

Trener Maurizio Sarri sięgnął więc po swoją gwiazdę Edena Hazarda. Efekty przyszły w 70. minucie, gdy drogę do siatki znalazł w końcu Alvaro Morata. Chociaż gospodarze mieli szanse na podwyższenie wyniku, Węgrzy także doczekali się świetnej sytuacji. W 84. minucie uratował ich bramkarz Kepa. Wynik się nie zmienił, The Blues odnieśli drugie zwycięstwo w grupie 1:0. Wcześniej w takim stosunku ograli PAOK.

Większość wstała z ławki

W czwartek rozegrano 24 spotkania drugiej kolejki Ligi Europy. Blisko zwycięstwa byli Tomasz Kędziora i jego Dynamo Kijów. Polski obrońca rozegrał całe spotkanie, a ukraińska drużyna zremisowała na wyjeździe FK Jablonec 2:2, tracąc drugą bramkę w 81. minucie.

Źródło: EPA/MARTIN DIVISEK Kędziora był bliski wygranej

Do niespodzianki nie doszło w Azerbejdżanie, gdzie Karabach Agdam, w którego składzie wystąpił Jakub Rzeźniczak, przegrał wysoko z Arsenalem. Polski obrońca rozegrał cały mecz. Gospodarze nie zdołali przeciwstawić się Kanonierom, choć ci wystąpili w mocno rezerwowym składzie. Londyńczycy objęli prowadzenie już w 5. minucie za sprawą trafienia Sokratisa Papastathopoulosa. Po przerwie kolejne dorzucili Emile Smith-Rowe i Matteo Guendouzi.



Arsenal z kompletem punktów prowadzi w tabeli, ale taki sam dorobek ma Sporting Lizbona, który wygrał na wyjeździe z Worsklą Połtawą 2:1. Ukraiński zespół i Karabach pozostają z zerowym kontem.



Taki sam jest status ma drużyna Łudogorca Razgrad, która przegrała na wyjeździe z FC Zurich 0:1. W zespole gości od 70. minuty grał Jacek Góralski, a niespełna minutę później na boisku pojawił się Jakub Świerczok. Nie zagrali inni Polacy: Igor Lewczuk (Bordeaux), Damian Kądzior (Dinamo Zagrzeb) i Patryk Małecki (Spartak Trnava).

Dwie różne połowy

Ciekawie było na San Siro. Milan po pierwszej połowie dość niespodziewanie przegrywał z Olympiakosem Pireus. Po przerwie wziął się jednak do odrabiania strat. Grekom strzelił trzy gole (dwie Patrick Cutrone, jedną Gonzalo Higuain), a mógł nawet więcej. Po dwóch meczach włoski klub pewnie prowadzi w swojej grupie.

Źródło: EPA/MATTEO BAZZI Cutrone załatwił Greków

Wyniki 2. kolejki Ligi Europy:

Grupa A

Bayer Leverkusen - AEK Larnaka 4:2

FC Zurich - Łudogorec Razgrad 1:0

Grupa B

Rosenborg Trondheim - RB Lipsk 1:3

FC Salzburg - Celtic Glasgow 3:1

Grupa C

Girondins Bordeaux - FC Kopenhaga 1:2

Zenit Sankt Petersburg - Slavia Praga 1:0

Grupa D

RSC Anderlecht - Dinamo Zagrzeb 0:2

Fenerbahce Stambuł - Spartak Trnawa 2:0

Grupa E

Karabach Agdam - Arsenal Londyn 0:3

Worskla Połtawa - Sporting Lizbona 1:2

Grupa F

AC Milan - Olympiakos Pireus 3:1

Betis Sewilla - F91 Dudelange 3:0

Grupa G

Glasgow Rangers - Rapid Wiedeń 3:1

Spartak Moskwa - Villarreal 3:3

Grupa H

Eintracht Frankfurt - Lazio Rzym 4:1

Apollon Limassol - Olympique Marsylia 2:2

Grupa I

Sarpsborg FF - KRC Genk 3:1

Malmoe FF - Besiktas Stambuł 2:0

Grupa J

Standard Liege - Akhisar Belediyespor 2:1

FK Krasnodar - Sevilla 2:1

Grupa K

FK Astana - Rennes 2:0

FK Jablonec - Dynamo Kijów 2:2

Grupa L

Chelsea Londyn - MOL Vidi Szekesfehervar 1:0

BATE Borysów - PAOK Saloniki 1:4