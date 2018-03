Bomba Rybusa na otarcie łez. Atletico znów się popisało





Foto: PAP/EPA/YURI KOCHETKOV | Video: PAP/EPA Gol Rybusa nie pomógł Lokomotiwowi

Kapitalny gol Macieja Rybusa w Lidze Europy. Reprezentant Polski trafił w meczu z Atletico Madryt, ale nie uchronił swojego Lokomotiwu Moskwa przed porażką 1:5 i odpadnięciem z rozgrywek.

Piłkarze Lokomotiwu mogli w czwartek zagrać bez presji. Tydzień wcześniej przegrali w Madrycie 0:3 i losy awansu do ćwierćfinału wydawały się rozstrzygnięte.

Dominacja Atletico. Rybus wypunktowany Maciej Rybus... czytaj dalej » To sprawiło, że trener Władysław Ignatjew nieco pomieszał w podstawowym składzie. I tak Rybus wylądował na prawej obronie, choć nominalnie gra po drugiej stronie boiska. Decyzja dość nietypowa, ale do pewnego momentu trafiona.

Trafienie pocieszenia

W pierwszej części gry reprezentant Polski otrzymał piłkę na 30. metrze przed bramką, przyjął i huknął lewą nogą nie do obrony. Dla Rybusa to pierwsze trafienie w trwającej edycji Ligi Europy. Ba, to jego pierwszy gol dla Lokomotiwu, pierwszy od maja 2016 roku, kiedy grał jeszcze w Tereku Grozny (w międzyczasie był jeszcze we francuskim Lyonie).

Polak może mieć zatem satysfakcję, ale jego trafienie na niewiele się zdało. Rosyjska ekipa ponownie musiała uznać wyższość hiszpańskiego giganta. Tym razem 1:5. Dla Atletico strzelali: Angel Correa, Saul Niguez, Antoine Griezmann i dwukrotnie Fernando Torres.

W dwumeczu 1:8. Deklasacja.

Źródło: PAP/EPA/YURI KOCHETKOV Rybus świętuje

Teraz obrońcę czeka zgrupowanie reprezentacji Polski przed towarzyskimi meczami z Nigerią i Koreą Południową.

Program czwartkowych rewanżowych meczów 1/8 finału:

Lokomotiw Moskwa - Atletico Madryt* 1:5 (pierwszy mecz 0:3)

Athletic Bilbao - Olympique Marsylia (19.00; 1:3)

Dynamo Kijów - Lazio Rzym (19.00; 2:2)

Viktoria Pilzno - Sporting Lizbona (19.00; 0:2)

Zenit St. Petersburg - RB Lipsk (19.00; 1:2)

Arsenal Londyn - AC Milan (21.05; 2:0)

Olympique Lyon - CSKA Moskwa (21.05; 1:0)

FC Salzburg - Borussia Dortmund (21.05; 2:1)

*pogrubione drużyny z awansem