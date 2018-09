Rosyjskie media: dwóch graczy ukaranych za "lajka"





Foto: soccer.ru / Wikipedia (CC BY 3.0) | Video: soccer.ru, Instagram Jeszczenko i Głuszakow poza kadrą Spartaka

Piłkarze Spartaka Moskwa Dienis Głuszakow i Andriej Jeszczenko nie zagrają w czwartek z Rapidem Wiedeń w inauguracyjnym meczu Ligi Europy. Wszystko wskazuje na to, że to kara za nagrodzenie "lajkiem" krytycznej wypowiedzi pod adresem trenera Massimo Carrery.

Aktor i zagorzały fan Spartaka Dmitrij Nazarow opublikował na Instagramie wypowiedź uderzającą we włoskiego szkoleniowca tego klubu. "Ile trzeba jeszcze kompromitacji, żeby wyczerpał nasz kredyt zaufania? - zapytał między innymi.

Pod publikacją uzbierało się wiele "lajków". Dwa pochodziły z kont piłkarzy - Głuszakowa, kapitana zespołu, i obrońcy Jeszczenki. Pierwszy wypiera się, że cokolwiek "zalajkował", drugi sprawy nie skomentował.

"To rażące kłamstwo. Wiem, że wszystko wyświetla się publicznie. Nie jestem idiotą, a dorosłym facetem i gdybym miał coś do trenera, to powiedziałbym mu to w cztery oczy. Nasze relacje są w porządku" - napisał na swoim Instagramie Głuszakow.

Poparcie kibiców

Na lotnisku piłkarze mieli zakaz rozmawiania z dziennikarzami, a nawet nie wolno im było rozdawać autografów kibicom. W ankiecie przeprowadzonej przez portal sport-express.ru decyzję trenera o odsunięciu graczy poparło ponad 70 proc. głosujących.



Głos w sprawie zabrał między innymi były znany tenisista i gorący sympatyk stołecznej drużyny Jewgienij Kafielnikow. Uważa on, że Głuszakow jest ciężarem dla drużyny i klub powinien się go pozbyć, a ukarano go nie za działanie w internecie, lecz za całokształt.

Liga Mistrzów uciekła

Carrera zdobył ze stołecznym klubem mistrzostwo Rosji w 2017 roku. Teraz Spartak ma pięć punktów straty do prowadzącego w tabeli Zenitu St. Petersburg i jest trzeci. Drużyna rywalizowała w kwalifikacjach Ligi Mistrzów, ale nie zdołała przebić się do fazy grupowej.



