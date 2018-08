Pogromcy Legii sprawili kolejną sensację





»

Dudelange po wyrzuceniu Legii z europejskich pucharów ograło kolejnego rywala. Półamatorski mistrz Luksemburga rozprawił się z rumuńskim Cluj 2:0. Jeśli na wyjeździe nie roztrwoni przewagi, wystąpi w fazie grupowej Ligi Europy.

Byłaby to jedna z największych sensacji w ostatnich latach. Do fazy grupowej Ligi Europy, drugich co do ważności europejskich rozgrywek klubowych, dostałby się zespół po części złożony z graczy, którzy na co dzień wykonują inne zawody.

Ochroniarz, restaurator i skromny stadion. Na Legię wystarczyło Rzecz niebywała.... czytaj dalej » Luksemburczycy najpierw przepadli w boju o Ligę Mistrzów z węgierskim mistrzem MOL Vidi Szekesfehervar. Dlatego zostali przesunięci do eliminacji Ligi Europy. I tam rozprawili się z Legią, która przeżyła prawdopodobnie najczarniejsze wieczory w jej występach w europejskich pucharach.

Strzelali po przerwie

W czwartek Luksemburczycy ponownie zaskoczyli. Niespodziewanie ograli mistrzów Rumunii 2:0. W 67. minucie pierwszego gola wbił David Turpel. Pod koniec wynik ustalił Danel Sinani.

To czwarta runda eliminacji, więc jeśli zespół Dudelange w rewanżu za tydzień utrzyma przewagę, osiągnie bezprecedensowy sukces.

Gol Wilczka

W pozostałych meczach Zenit pokonał na własnym stadionie norweskie Molde 3:1, a Sevilla wygrała na wyjeździe z Sigmą Ołomuniec 1:0. Belgijski Genk, który w poprzedniej rundzie wyeliminował Lecha, rozbił Broendby 5:2. Jednego z dwóch goli dla Duńczyków strzelił reprezentant Polski Kamil Wilczek.

Z kolei Gent, zwycięzca dwumeczu z Jagiellonią, zremisował bezbramkowo z Bordeaux.

Źródło: EPA/OLIVIER HOSLET Drużyna Wilczka jest w trudnej sytuacji

Wyniki pierwszych meczów czwartej rundy eliminacji:

Torpedo Kutaisi - Łudogorec Razgrad 0:1

Zenit Sankt Petersburg - FK Molde 3:1

AS Trencin - AEK Larnaka 1:1

APOEL Nikozja - FK Astana 1:0

Sheriff Tyraspol - Karabach Agdam 1:0

Sigma Ołomuniec - Sevilla 0:1

Suduva Mariampol - Celtic Glasgow 1:1

Sarpsborg - Maccabi Tel Awiw 3:1

Malmoe - FC Midtjylland 2:2

Atalanta Bergamo - FC Kopenhaga 0:0

FC Basel - Apollon Limassol 3:2

F91 Dudelange - CFR Cluj 2:0

Olympiakos Pireus - Burnley 3:1

Genk - Broendby Kopenhaga 5:2

Olimpija Lublana - Spartak Trnawa 0:2

Partizan Belgrad - Besiktas Stambuł 1:1

Rapid Wiedeń - FCSB 3:1

Zoria Ługańsk - RB Lipsk 0:0

Gent - Girondins Bordeaux 0:0

Rangers FC - FK Ufa 1:0

Rosenborg Trondheim - Skendija Tetowo 3:1