Trzeci triumf Atletico. Strzelał ten, który ma odejść





Nie było niespodzianki w finale

Atletico zwycięzcą Ligi Europy. Zespół z Madrytu ograł w finale Olympique Marsylię 3:0 po golach kapitana Gabiego oraz żegnającego się z klubem Antoine'a Griezmanna.

Atletico miało podbić Ligę Mistrzów. Piłkarze oraz trener Diego Simeone docierali przecież do finałów. W obu dochodziło do bratobójczych starć z Realem, przegranych w 2014 i 2016 roku.



Atletico w siódmym niebie. "Są bestiami, są bohaterami" Diego Simeone nie... czytaj dalej » Jesienią madrytczycy jednak przepadli w grupie z Chelsea i Romą. Wyprzedzili tylko Karabach, debiutującego w rozgrywkach mistrza Azerbejdżanu. Gabi, kapitan zespołu, zesłanie do Ligi Europy określił "gó…".



Ale to w tych rozgrywkach Atletico triumfowało w ostatnich sezonach. W 2010 roku ogrywając Fulham, dwa lata później - już pod rządami argentyńskiego szkoleniowca - rozbijając Athletic Bilbao.

Kapitan zalany łzami

W środę w Lyonie drużyna Simeone, który oglądał mecz na trybunach (to kara za zachowanie w półfinale z Arsenalem), dołożyła trzeci puchar Ligi Europy.



Choć Atletico przeżyło trudny początek. To Olympique zaatakowało. W 3. minucie napastnik Valere Germain jednak przestrzelił, choć miał przed sobą tylko bramkarza rywali. Marsylczycy przejęli inicjatywę, często przebywali w okolicach madryckiego pola karnego.



Do minuty 21. Olympique rozgrywało piłkę na własnej połowie. Ta dotarła do Steve'a Mandandy. Bramkarz kopnął mocno do Andre-Franka Zambo Anguissa. I zaczęło się nieszczęście. Złe przyjęcie pomocnika OM, przechwyt Gabiego i podanie do Griezmanna. Napastnik Atletico strzelił pewnie, kompletnie zmylił Mandandę.



Dramat przeżył kapitan OM Dimitri Payet. Po straconym golu wytrwał jeszcze 10 minut. Gasł w oczach, ostatecznie przegrał z bólem. Kontuzjowany Payet zalany łzami opuścił boisko. To był drugi cios dla francuskiej drużyny.

Dramat Payet'a

Bohater się żegna

Trzeci nadszedł po przerwie. W 49. minucie znów błysnął Griezmann, delikatnie podcinając piłkę nad bramkarzem po podaniu Koke. Reprezentant Francji w szczególny sposób żegna się z klubem. Trofeum nie byłoby bez jego sześciu bramek. Po sezonie Griezmann ma zamiar przenieść się do Barcelony. Hiszpańskie media są niemal pewne transferu.



Marsylczycy próbowali się podnieść. Blisko było przed końcem, ale rezerwowy Konstandinos Mitroglu trafił w słupek. To ich trzecia porażka w finale europejskich rozgrywek. Poprzednie - jeszcze w erze Pucharu UEFA - były z Valencią (2004) oraz Parmą (1999). W 1993 roku świętowali zdobycie Ligi Mistrzów.

Trofeum u zwycięzców wzniósł również żegnający się z klubem rezerwowy Fernando Torres. To jego pierwsze trofeum z Atletico, choć wychowanek od dawna ma status legendy.



Swój medal odebrał również Szymon Marciniak, który był sędzią technicznym. Mecz poprowadził Holender Bjoern Kuipers.

Tak Griezmann wbił drugiego gola



Finał Ligi Europy: Olympique Marsylia - Atletico Madryt 0:3 (0:1)

Bramki: Griezmann (21.), (49.), Gabi (89.)