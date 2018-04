Arsenal nie wykorzystał szansy. Osłabione Atletico świętowało w końcówce





Foto: PAP/EPA | Video: PAP/EPA Arsenal tylko zremisował u siebie z Atletico

W hitowej konfrontacji półfinału Ligi Europy piłkarze Arsenalu Londyn zmierzyli się z Atletico Madryt. Podopieczni Arsene'a Wengera przez większość meczu grali z przewagą jednego zawodnika. Nie zdołali jednak tego wykorzystać i po emocjonującej końcówce spotkania zaledwie zremisowali 1:1.

Ekipy Arsenalu i Atletico od początku fazy pucharowej były uważane za głównych kandydatów do zdobycia trofeum. Po pierwszym spotkaniu bliżej tego celu są Hiszpanie.

Ekspresowa czerwona kartka

Początek meczu należał do Arsenalu. Dwukrotnie bramce rywali zagroził Alexandre Lacazette. Najpierw po szybkiej kontrze trafił w słupek, a następnie jego strzał głową obronił Jan Oblak.

W dziesiątej minucie doszło do ważnego zdarzenia - już drugą żółtą kartkę, a w konsekwencji czerwoną otrzymał Sime Vrsaljko. Chorwat zasłużył na oba kartoniki, ale i tak bardzo protestował. Tak samo jak trener Diego Simeone, który za swoje nerwowe gesty wkrótce został wyrzucony przez sędziego na trybuny.

Źródło: PAP/EPA Vrsaljko w bezmyślny sposób osłabił swój zespół

Popisy Oblaka, błysk Griezmanna

Piłkarz Marsylii pomógł sobie ręką przy golu. Wyraźna zaliczka przed rewanżem Olympique... czytaj dalej » Grający w przewadze londyńczycy przeprowadzali atak za atakiem. Kolejne strzały powstrzymywał jednak niesamowity Oblak. Atletico też miało swoje okazje po kontrach. Bez zarzutu bronił jednak także David Ospina.

Po zmianie stron Kanonierzy długo byli bezradni wobec dobrze funkcjonującej defensywy ekipy z Madrytu. Przełamanie przyszło w 61. minucie, kiedy Jack Wilshere idealnie dośrodkował na głowę Lacazette'a, a ten uderzając po koźle, pokonał Oblaka.

Oblężenie bramki Słoweńca trwało już do końca spotkania. Niespodziewanie jednak w 82. minucie Antoine Griezmann urwał się obrońcom gospodarzy i na raty wpakował futbolówkę do siatki. Wynik 1:1 to niewątpliwy sukces gości.

Rewanż w Madrycie odbędzie się 3 maja. Finał zaplanowano na 16 maja w Lyonie.

W drugim półfinale zespół Olympique Marsylia wygrał z FC Salzburg 2:0.

Sonda zamknij Kto wygra Ligę Europy? Olympique Marsylia Arsenal Londyn Atletico Madryt FC Salzburg Głosuj Dziękujemy za oddany głos! Sonda zamknij Kto wygra Ligę Europy? Wyniki głosowania 8% Olympique Marsylia 8% 35% Arsenal Londyn 35% 51% Atletico Madryt 51% 6% FC Salzburg 6% Oddanych głosów: 648 zobacz wyniki