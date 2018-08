Nowa Chelsea odpaliła. Nie dała pograć





Nie udał się Chelsea niedawny mecz o Tarczę Wspólnoty, ale start w Premier League wymarzony. Londyńczycy w nowym wydaniu zaczęli od efektownego zwycięstwa.

Wielka wymiana w bramce Chelsea. Kolejny rekord transferowy Transferowe... czytaj dalej » The Blues zupełnie zdominowali na wyjeździe Huddersfield i wygrali 3:0. To udany debiut w angielskiej ekstraklasie trenera Maurizio Sarriego. Po poprzednim sezonie, zupełnie nieudanym (5. miejsce w Anglii, bez szans na grę w Lidze Mistrzów), pracę stracił Antonio Conte.

W Londynie zmieniono też bramkarza. Thibout Courtois zakochał się w Madrycie i przeniósł do Realu, stąd Chelsea trochę rozpaczliwie sprowadzając Kepę Arrizabalagę z Atheltic Bilbao pobiła rekord. Bask kosztował aż 80 mln euro. Nigdy wcześniej nie zapłacono tyle za bramkarza.



I Sarri, i Kepa mogą być zadowoleni. The Blues wygrali, a nowy bramkarz nie popełnił żadnego błędu. Inna sprawa, że gospodarze za nic w świecie nie zamierzali go w sobotę sprawdzić.

Hazard to klasa

Dla Chelsea strzelali N'Golo Kante, z karnego sprowadzony przez Sarriego Jorginho, a na koniec Pedro, który zakończył zabójczą kontrę i świetne podanie od Edena Hazarda. Ten ostatni zagrał tylko 14 minut, ale nawet po przedłużonych wakacjach i z lekką nadwagą daje zespołowi potężną jakość. Przejawiał wielką ochotę do gry: sześć prób dryblingu i sześć udanych.



Wyjazdowe zwycięstwo odniósł również Tottenham, który pokonał Newcastle United 2:1. Bez gola ligowy sezon zainaugurował czołowy strzelec ostatnich lat w Premier League Harry Kane. W sobotę wyręczyli go Jan Vertonghen i Dele Alli, którzy trafili do bramki gospodarzy na początku meczu. Newcastle odpowiedział trafieniem Joselu.



W niedzielę Liverpool podejmie West Ham United, którego bramkarzem jest Łukasz Fabiański. Broniący tytułu Manchester City zagra tego dnia z Arsenalem w Londynie.

Wyniki 1. kolejki:

Manchester United - Leicester City 2:1

Newcastle United - Tottenham 1:2

Huddersfield Town - Chelsea 0:3

Bournemouth - Cardiff City 2:0

Fulham - Crystal Palace 0:2

Watford - Brighton 2:0

Wolverhampton - Everton

niedziela

Liverpool - West Ham United

Southampton - Burnley

Arsenal - Manchester City