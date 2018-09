Liverpool ocalony. Piękny gol w hicie





Foto: PAP/EPA | Video: PAP/EPA Spore emocje w Londynie

Długo zanosiło się na pierwszą porażkę Liverpoolu w lidze angielskiej. The Reds ocalił Daniel Sturridge, wbijając przed końcem cudnego gola na 1:1 przeciwko Chelsea.

Sturridge raptem chwilę wcześniej zastąpił pomocnika Jamesa Milnera. Bronić nie było czego, wprowadzenie kolejnego napastnika wydawało się naturalnym posunięciem. Decyzja trenera Juergena Kloppa okazała się trafna. W 89. minucie rezerwowy uratował punkt kapitalnym uderzeniem z dystansu. Do rywala nie zdążył doskoczyć pomocnik gospodarzy N'Golo Kante.



Młoty zbiły Manchester. Kapitalny Fabiański Głowa Mourinho... czytaj dalej » Chelsea objęła prowadzenie w minucie 25. Mateo Kovacić podał do Edena Hazarda. Ten kopnął w kierunku długiego słupka bramki Alissona. Trafił idealnie. Niewiele zabrakło, żeby został bohaterem w sobotni wieczór.

Był nim w środę, gdy londyńczycy po jego bramce na 2:1 wyrzucali Liverpool z Pucharu Ligi Angielskiej.

Ścisk w tabeli

Remis oznacza, że The Reds wciąż są niepokonani wspólnie z Chelsea i Manchesterem City. W najlepsze trwa ich maraton trudnych meczów. Starcia z The Blues mają za sobą, przed nimi wymagający wyjazd do Neapolu w Lidze Mistrzów, później spotkanie z Manchesterem City, mistrzem i aktualnym liderem rozgrywek.



City po zwycięstwie 2:0 nad Brighton ma 19 punktów. Liverpool również, ale gorszy bilans bramkowy. Chelsea ze stratą dwóch punktów do obu ekip jest trzecia.

Źródło: PAP/EPA Hazard strzelił szóstego gola w sezonie

MECZE 7. KOLEJKI:

West Ham - Manchester United 3:1

Arsenal - Watford 2:0

Everton - Fulham 3:0

Huddersfield Town - Tottenham 0:2

Manchester City - Brighton 2:0

Newcastle United - Leicester City 0:2

Wolverhampton - Southampton 2:0

Chelsea - Liverpool 1:1

niedziela

Cardiff City - Burnley

poniedziałek

Bournemouth - Crystal Palace