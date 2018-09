Liverpool przegonił demony Wembley. Tottenham obudził się za późno





Foto: PAP/EPA | Video: Reuters Liverpool nadal jest niepokonany

Liverpool wciąż jest bezbłędny w Premier League. The Reds odnieśli w sobotę piąte zwycięstwo w sezonie, pokonując na Wembley Tottenham 2:1.

Trener Juergen Klopp mógł mieć obawy przed wyjazdem do stolicy Anglii. Prawie rok temu Liverpool został rozbity 1:4 przez Tottenham na Wembley. Pozycja niemieckiego trenera w klubie została poważnie zachwiana. Klopp przetrwał, kryzys opanował w sposób spektakularny, bo kolejnych 14 meczów w lidze nie przegrał. Sezon zakończył na czwartym miejscu, w Lidze Mistrzów dotarł do finału.

Kontrowersja w polu karnym

Jechał pod wpływem alkoholu, pozostanie kapitanem drużyny W sierpniu został... czytaj dalej » W sobotę goście prowadzili od 39. minuty. Pomocnik Georginio Wijnaldum z kilku metrów strzelił głową, a piłkę - już zza linii bramkowej - wybił Michel Vorm. Holenderski golkiper zastąpił w składzie kontuzjowanego kapitana Hugo Llorisa, który w środku tygodnia musiał udać się do sądu. Tam usłyszał, że za prowadzenie auta pod wpływem alkoholu, do czego się zresztą sam przyznał, zapłaci 50 tysięcy funtów grzywny i przez 20 miesięcy nie będzie mógł jeździć samochodem.



Vorm nie uratował Tottenhamu również w minucie 54., choć do utraty drugiej bramki wydatnie przyczyniła się pechowa interwencja Jana Vertonghena. Dlatego Roberto Firmino w kuriozalnych okolicznościach trafił z najbliższej odległości.



Gospodarzy stać było na honorową bramkę Erika Lameli w doliczonym czasie gry. W ostatniej akcji Sadio Mane powalił jeszcze w polu karnym pomocnika Tottenhamu Heung-Min Sona. Sędzia faulu się nie dopatrzył, jedenastki nie podyktował, a Klopp mógł odetchnąć.

Mecze w Lidze Mistrzów

Liverpool nadal jest niepokonany. Dotychczasowym rywalom pozwolił wbić tylko jednego gola. Tottenham po tym, jak w poprzedniej kolejce niespodziewanie uległ Watfordowi, przegrał drugi kolejny mecz i traci dystans do czołówki.



Oba zespoły czekają teraz starcia w Lidze Mistrzów. Liverpool zmierzy się we wtorek w hicie pierwszej kolejki z PSG, Tottenham spotka się w Mediolanie z powracającym do elity Interem.

5. kolejka Premier League:

sobota

Tottenham - Liverpool 1:2

Bournemouth - Leicester

Chelsea - Cardiff

Huddersfield - Crystal Palace

Manchester City - Fulham

Newcastle - Arsenal

Watford - Manchester United

niedziela

Wolverhampton - Burnley

Everton - West Ham

poniedziałek

Southampton - Brighton