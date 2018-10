Minuta ciszy, czarne opaski. Piłkarze Leicester zagrają w sobotę





Zaplanowany na sobotę mecz 11. kolejki angielskiej ekstraklasy między Leicester City i Cardiff City odbędzie się zgodnie z planem. Wszystkie spotkania Premier League w ten weekend poprzedzi minuta ciszy.

"Mecz Leicester City z Cardiff City w Premier League w tę sobotę (3 listopada) odbędzie się zgodnie z planem, tymczasem klub w dalszym ciągu oddaje hołd prezesowi Vichaiowi Srivaddhanaprabhie" - napisano na oficjalnym koncie Lisów na Twitterze.



Leicester City’s Premier League fixture at Cardiff City this Saturday (3 November) will go ahead as scheduled, as the Club continues its tributes to its late Chairman, Vichai Srivaddhanaprabha. — Leicester City (@LCFC) 30 października 2018





Władze rozgrywek poinformowały, że w geście szacunku piłkarze wszystkich zespołów będą grać w najbliższy weekend w czarnych opaskach na ręku, a spotkania poprzedzi minuta ciszy.



Wcześniej podjęto decyzję o przełożeniu zaplanowanego na wtorek meczu Pucharu Ligi z Southampton, natomiast w niedzielę, dzień po katastrofie śmigłowca z właścicielem Leicester City na pokładzie, nie odbyło się spotkanie ligi kobiecej tego klubu z Manchesterem United.

Pięć ofiar, wśród nich Polka

Wieczorem w sobotę 27 października, po ligowym meczu z West Ham United (1:1), śmigłowiec Vichaia Srivaddhanaprabhy wystartował z murawy King Power Stadium, jak zawsze po spotkaniu Lisów przed własną publicznością, ale niedługo później runął na ziemię na parkingu nieopodal stadionu. Na pokładzie, oprócz prezesa klubu, były też cztery inne osoby. Żadna z nich nie przeżyła wypadku.



Z kraju i z całego sportowego świata od tego czasu płyną wyrazy współczucia i wsparcia. Przed stadionem czuwały setki osób, składano znicze, kwiaty i piłkarskie pamiątki. Klub przygotował księgę kondolencyjną, do której każdy może się wpisać.

Źródło: PAP/EPA W żałobie Aiyawatt Srivaddhanaprabha, syn właściciela klubu

Dobra energia, najlepszy szef

Srivaddhanaprabha był właścicielem klubu od 2010 roku. W 2016 pod wodzą trenera Claudio Ranieriego Lisy zdobyły mistrzostwo Anglii, sprawiając jedną z największych niespodzianek w historii futbolu.



- Ta wiadomość bardzo mną wstrząsnęła. To był dobry człowiek, z pozytywnym nastawieniem do każdego. Wszyscy dostrzegali jego dobrą energię, przyciągał ludzi do siebie. Jeśli przychodził do szatni, to tylko z miłym słowem, nigdy po to, żeby kogoś zbesztać. Wszystko, czego dotknął, stawało się lepsze - wspominał na antenie Sky Sport Italia włoski szkoleniowiec, który pracował z pierwszą drużyną Leicester City w latach 2015-17.



Jego poprzednikiem był Nigel Pearson. On również wyłącznie ciepło wyrażał się o byłym pracodawcy.



- Jego zdolności dowodzenia i zarządzania w klubie przyniosły owoce. Cały świat był świadkiem osiągnięcia tego, co niemożliwe, kiedy klub triumfował w Premier League w niezwykłych okolicznościach. To sprawiło, że teraz każdy wierzy, że cuda się zdarzają. Na poziomie osobistym menedżer nie mógłby sobie wymarzyć lepszego szefa - podkreślił.



Wśród ofiar sobotniej katastrofy była Polka - pasażerka Izabela Lechowicz, która była doświadczonym pilotem i instruktorem lotnictwa. Pozostałymi ofiarami byli dwójka współpracowników - Nursara Suknamai i Kaveporn Punpare - oraz pilot Eric Swaffer.