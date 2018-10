Gol kosztował 10 milionów euro. Manchester United musi zapłacić





Foto: Clive Brunskill/Getty Images | Czerwone Diabły ostatnio zawodzą

Manchester United gonił wynik, pomógł w tym między innymi Anthony Martial, wbijając jednego z trzech goli w meczu z Newcastle United. Okazuje się, że bramka Francuza, byłego zawodnika AS Monaco, uruchomiła kosztowną klauzulę w umowie transferowej z klubem z Księstwa.

Mourinho wydaje majątek na hotel w Manchesterze. "Smutny gość nie jest dobry w pracy" Hotel rzecz jasna... czytaj dalej » Czerwone Diabły w sobotę przegrywały 0:2. Trafienie Martiala było wyrównujące, później zwycięskiego gola na 3:2 wbił Alexis Sanchez. Francuz zdobył 25. bramkę w ekipie United, oznaczającą wypełnienie klauzuli w umowie transferowej z AS Monaco. Piłkarz na gola czekał długie osiem miesięcy.

Trzy klauzule

22-letni Martial do Manchesteru United przeniósł się w 2015 roku za 41 milionów euro. W umowie zawarto trzy klauzule. Za wypełnienie każdej z nich do czerwca 2019 roku klub z Księstwa zagwarantował sobie dodatkowo po 10 mln euro.

Szefowie wicemistrzów Francji na kolejne pieniądze raczej nie mają co liczyć. Martial nie zdołał bowiem zdobyć nominacji do Złotej Piłki, a pułapu 25 spotkań w drużynie narodowej prawdopodobnie w tym terminie nie osiągnie. Dotychczas uzbierał 18 występów, ale od marca nie był powoływany. Selekcjoner Didier Deschamps nie zabrał go na mistrzostwa świata w Rosji, gdzie Trójkolorowi sięgnęli po złoto.