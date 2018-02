Lewandowski uratował Bayern. W ostatniej chwili





Foto: PAP/EPA | Video: PAP/EPA Lewandowski trafił z karnego, Bayern wygrał

Robert Lewandowski znowu nie zawiódł, choć po jego strzale z rzutu karnego Koen Casteels sukcesu był bliski. Bayern cel osiągnął, wygrał z Wolfsburgiem na wyjeździe 2:1.

Lewandowski znudzony spekulacjami. "Nie wiem, skąd biorą się te plotki" Ilekroć Robert... czytaj dalej » We wtorek monachijską drużynę czeka walka w Lidze Mistrzów z Besiktasem, trener Jupp Heynckes dał zatem Lewandowskiemu w sobotę odpocząć, zostawiając go na ławce rezerwowych.



Od pierwszego gwizdka biegał po murawie zmiennik Polaka, Sandro Wagner.

Musnął rękawicami

Wilki szybko objęły prowadzenie - Daniel Didavi główką pokonał Svena Ulreicha.



Po przerwie goście bili rzut karny. Skoro Lewandowski wciąż siedział na ławce, do piłki podszedł Arjen Robben. Casteels sparował jego strzał na słupek.



To Robben popędził poźniej prawym skrzydłem i dograł do Wagnera, a ten - też główką - wyrównał. I to Holender szarżował w samej końcówce spotkania, kiedy Gian-Luca Itter w przypływie szaleństwa chwycił go w polu karnym za rękę.



Jedenastka, sędzia nie miał wątpliwości. Polski napastnik, który został wysłany do boju w minucie 79., uderzył w prawo. Bramkarz rzucił się w tę samą stronę, piłkę musnął rękawicami, pojedynek jednak przegrał.

Źródło: PAP/EPA Lewandowski przyjmuje gratulacje od kolegów