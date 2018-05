Lewandowski przyłapany na spotkaniu z agentem. "Dał do zrozumienia, że chce odejść"





Foto: PAP/DPA | Video: PAP/EPA Lewandowski w Niemczech wygrał wszystko. Chce nowego wyzwania

Robert Lewandowski i Pini Zahavi spotkali się w Monachium. Przedmiotem ich rozmów był najprawdopodobniej ewentualny transfer Polaka, nad którym pracuje agent napastnika - pisze dziennik "The Sun", który w czwartek opublikował zdjęcia obu dżentelmenów.

Jak pisze angielska gazeta, do spotkania doszło w azjatyckiej restauracji Izakaya w stolicy Bawarii. Tematem rozmów miał być przyszły transfer Polaka. "Lewandowski jasno dał do zrozumienia Bayernowi, że chce odejść. Zakontraktować go chcą i Real i Chelsea" - czytamy w gazecie.

Według doniesień niemieckich mediów, właśnie chęć zmiany otoczenia była powodem, dla którego Polak w lutym po dziesięciu latach rozstał się z dotychczasowym menedżerem Cezarym Kucharskim i zaczął współpracę właśnie z Zahavim.



"Dziwne i niesprawiedliwe". Agent broni Lewandowskiego - Krytykować... czytaj dalej » - Jestem szczęśliwy, że Robert zdecydował się na współpracę właśnie ze mną. Jest najlepszym napastnikiem na świecie, dlatego żadnym zaskoczeniem nie jest, że interesują się nim wszystkie wielkie kluby. Czy trafi do Realu? Zobaczymy, teraz jest czas, żebym wykonał swoją pracę - mówił po rozpoczęciu współpracy Zahavi, a słowa te przypomina teraz "The Sun".

Kontrakt do lata

74-latek ma świetny kontakt z działaczami Królewskich, a to transfer właśnie do tego klubu ma być największym marzeniem Lewandowskiego.

Jak przeprowadzać największe transakcje, Zahavi wie doskonale. To on stał za rekordowym transferem Neymara z Barcelony do PSG za 222 mln euro. W ostatnich dniach gazeta "SportBild" spekulowała, że Izraelczyk być może będzie próbował załatwić Lewandowskiemu przenosiny do francuskiej stolicy.

O tym, że polski snajper chce jak najszybciej zmienić otoczenie, może świadczyć umowa, jaką zawarł z Izraelczykiem. Ich kontrakt obowiązuje tylko do końca sierpnia, a więc momentu, gdy w największych europejskich ligach dojdzie do zamknięcia okienka transferowego.

Spekulacji w sprawie przyszłości polskiego snajpera nie brakuje. Kluczowe zdanie wciąż ma jednak mistrz Niemiec. Bayern ani myśli wypuszczać swojego najlepszego napastnika trzy lata przed końcem kontraktu.

Jeszcze puchar

Niezależnie od wyniku negocjacji Zahaviego, Lewandowski w Bayernie zagra jeszcze przynajmniej raz. W sobotę monachijczycy zagrają w finale Pucharu Niemiec z Eintrachtem Frankfurt. Będzie to szansa na ich drugie, po mistrzostwie kraju, trofeum w tym sezonie.

Indywidualnie "Lewy" sięgnął po koronę króla strzelców Bundesligi. Strzelił w niej 29 goli.

Bayern świętował niedawno 28. w historii mistrzostwo Niemiec