W piątek media z Barcelony, w sobotę - z Madrytu. Wszystkie zgodne jak nigdy: Robert Lewandowski blisko Realu Madryt.

Hiszpański dziennik: wstępne porozumienie Lewandowskiego z Realem Wydawany w... czytaj dalej » Ten serial grają w Hiszpanii od dawna. W tym tygodniu wyświetlono kolejne odcinki. Zaczął "El Mundo Deportivo", to największy sportowy tytuł w Barcelonie. Napisał w piątek, że Real wstępnie porozumiał się z kapitanem reprezentacji Polski. Lewandowski miałby zawitać do Madrytu przed kolejnym sezonem.



"Ustalono podstawowe punkty przyszłego kontraktu z Realem Madryt, który miałby obowiązywać przez dwa lata, z opcją przedłużenia o kolejny rok, poprawiając w widoczny sposób umowę, jaką piłkarz miał z bawarskim klubem" - napisano.



W sobotę na swoje źródła powołuje się dziennik "Marca", który jest wydawany w Madrycie. "Lewandowski zbliża się do Realu Madryt" - to tytuł artykułu.



Poniżej można przeczytać: "Polak nalega na spotkanie z Realem i jego nowym agentem. Lewandowski kroczy ku spełnieniu marzeń i zagraniu w Realu. Wierzy, że za trzecim razem się uda. Zmienił agenta, żeby odnowić swoje kontakty z madryckim klubem. W sierpniu skończy 30 lat, ma ważny kontrakt z Bayernem do 2021 roku, ale twierdzi, że nadszedł moment, że kierownictwo monachijskiego klubu spełni jego życzenie i pozwoli odejść do Realu".

Bayern odpowiada: za żadne pieniądze

Sęk w tym, że w Bayernie ani myślą o pozbyciu się swojego najlepszego strzelca. Przynajmniej tak twierdzą. Powtarzają jak mantrę: Lewandowski nie jest na sprzedaż. I to za żadne pieniądze.



Polski napastnik niedawno zmienił menedżera. Po niemal dziesięciu latach współpracy z Cezarym Kucharskim postawił na Piniego Zahaviego, jedną z najgrubszych ryb na menedżerskim rynku. Nikt nie ma wątpliwości, w jakim celu to zrobił.



W tym sezonie "Lewy" nastrzelał 32 gole, z czego 23 w Bundeslidze. Pędzi po trzecią koronę króla strzelców Bundesligi, statuetkę efektownej armaty. Kolejni w tej klasyfikacji Pierre-Emerick Aubameyang z Borussii Dortmund i Nils Petersen z Freiburga mają ledwie po 13 trafień.