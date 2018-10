Srogi Lewandowski. "Popełnialiśmy błędy. Widzieliśmy, co nie funkcjonowało"





Robert Lewandowski długo wymieniał błędy, które zadecydowały o porażce z Portugalią. - Przed nami jeszcze dużo pracy - ocenił kapitan reprezentacji. W niedzielę mecz z Włochami.

Wyróżnić nie ma kogo, kilku mocno zawiodło. Oceniliśmy Polaków Zaczęło się... czytaj dalej » Polska przegrała z mistrzami Europy 2:3. Dla zespołu Jerzego Brzęczka to było drugie spotkanie w Lidze Narodów. Poprzednie, z Włochami, skończyło się remisem.



- Zdawaliśmy sobie sprawę, że to nie będzie łatwy mecz. Graliśmy z mistrzem Europy, topową drużyną świata - przyznał na początek Lewandowski.



W Chorzowie Brzęczek sprawdził ustawienie z dwoma napastnikami, obok Lewandowskiego zagrał będący w wybitnej formie na początku sezonu Krzysztof Piątek.



- To był dla nas kolejny sprawdzian, próbowaliśmy nowych rozwiązań. Zagraliśmy nowym ustawieniem w pierwszej połowie - przyznał "Lewy", który rozgrywał swoje setne spotkanie w drużynie narodowej.

W dalszej kolejności wymienił grzechy reprezentacji, z powodu których spotkanie zakończyło się takim, a nie innym wynikiem. Głównie to błędy indywidualne.



- Nie wszystko funkcjonowało tak, jak powinno. Czasami popełnialiśmy błędy indywidualne, po których Portugalia stwarzała sobie sytuacje. Piłka przy rozegraniu akcji też nie funkcjonowała u nas tak, jak trenowaliśmy, tak jakbyśmy tego oczekiwali. Widzieliśmy, co nie funkcjonowało: dojście do zawodnika, zostawianie za dużo miejsca zawodnikowi, później musieliśmy przez to więcej biegać. Mieliśmy przez to problemy w defensywie - wyjaśnił.

Może być lepiej

Lewandowski i tak pozostaje optymistą. - Jeśli te błędy wyeliminujemy, to w kolejnym meczu może nam się grać dużo łatwiej i dużo więcej możemy sobie stwarzać sytuacji. Nie wyglądało to najgorzej, jak na takiego przeciwnika. Ale zawsze może być lepiej - ocenił.



Przy okazji pochwalił swojego partnera z ataku, Piątka, który strzelił gola na 1:0. - Wystarczy spojrzeć na tę akcję, po której strzeliliśmy bramkę. "Piona" znalazł się dobrze w odpowiednim miejscu. Zdobył bramkę, poczuł pewność. Można powiedzieć, że już jakoś zapisał się w reprezentacji - komplementował napastnika Genoi.

W niedzielę, również w Chorzowie, mecz z Włochami.

Polska - Portugalia 2:3 (1:2)

Bramki: Krzysztof Piątek (18.), Jakub Błaszczykowski (77.) - Andre Silva (31.), Kamil Glik (43. - samobójcza), Bernardo Silva (52.)

Polska: Łukasz Fabiański - Bartosz Bereszyński (46. Tomasz Kędziora), Kamil Glik, Jan Bednarek, Artur Jędrzejczyk – Piotr Zieliński, Grzegorz Krychowiak, Mateusz Klich (63. Jakub Błaszczykowski), Rafał Kurzawa (64. Kamil Grosicki) - Robert Lewandowski, Krzysztof Piątek

Portugalia: Rui Patricio – Joao Cancelo, Pepe, Ruben Dias, Mario Rui – Ruben Neves, Wiliam Carvalho, Pizzi (75. Renato Sanches) – Rafa Silva (85. Danilo), Andre Silva, Bernardo Silva (90+1. Bruno Fernandes).

Tabela Ligi Narodów Miejsce Drużyna Mecze Punkty Bramki 1. Portugalia 2

6

4-2 2. Polska 2

1 3-4 3. Włochy 2 1 1-2