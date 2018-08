Lewandowski: staram się mówić, co czuję, a nie to, co ktoś chciałby usłyszeć





Lewandowski w rozmowie z Eleven Sports

Gol Lewandowskiego z powtórzonego karnego

Foto: Eleven Sports Network | Video: Eleven Sports Network Lewandowski udzielił wywiadu Eleven Sports

- Powiedziałem to, co czułem, co miałem na sercu - wyznał w rozmowie z dziennikarzem Eleven Sports Robert Lewandowski, komentując swój ostatni wywiad dla magazynu "Sport Bild". Snajper Bayernu mówił też między innymi o trudnym momencie z poprzedniego sezonu, gdy borykał się z przewlekłą kontuzją rzepki. - Musiałem walczyć z samym sobą - zdradził.

Z komentatorem stacji Mateuszem Święcickim rozmawiał tuż po piątkowym meczu z Hoffenheim. Nie uciekł od trudnego tematu, czyli wywiadu dla magazynu "Sport Bild", w którym wyraził żal, że gdy kilka miesięcy temu był ostro krytykowany, nikt z szefów Bayernu nie stanął w jego obronie.

- Powiedziałem to, co czułem, co miałem na sercu. Jestem zawodnikiem, który jak ma coś do powiedzenia to nie mówi tego od razu, ale kiedy coś powie, to stara się powiedzieć, co czuje i co myśli, a nie to, co ktoś chciałby usłyszeć - przyznał przed kamerami Eleven Sports.

Przeciwko Hoffenheim miał okazję pierwszy raz po letniej przerwie zaprezentować się przed kibicami z Monachium w meczu o stawkę. Ci przyjęli go bardzo ciepło.

- Czułem wsparcie ze strony fanów. Jak za każdym razem, niezależnie od tego, co się pisało w mediach, co sugerowano. Kibice zawsze stali za mną. To wsparcie jest zawsze potrzebne w ciężkich momentach - dodał.

Źródło: PAP/EPA/RONALD WITTEK Lewandowski wyśmienicie zaczął sezon

Poprzedni sezon nie był łatwy dla Lewandowskiego także z powodu przewlekłych problemów ze zdrowiem. Narzekał na uraz rzepki, przez co stracił kilka spotkań. Teraz zapewnia, że wszystko jest już w porządku.

Szef Bayernu po wywiadzie Lewandowskiego. "Jestem zaskoczony" Karl Heinz... czytaj dalej » - To było ciężkie miesiące. Ból był bardzo duży. Musiałem walczyć z samym sobą. Na szczęście już na 99 procent nie ma z tym problemów. Mogę biegać, hamować bez bólu. To jest bardzo fajne - cieszył się.

Szczęście potrzebne

Zapewnił, że Bayern jak zwykle będzie walczyć o najwyższe cele. To, czy uda się w końcu podbić Ligę Mistrzów uzależnił od kilku czynników.

- To kwestia tego, czy w końcówce sezonu będziemy w formie, będziemy mieć zdrowych zawodników i czy dopisze nam szczęście. Zawsze od kwietnia mamy dużo kontuzji i ta forma gdzieś ucieka, nie wszystko gra tak, jak powinno. To nie jest wina tego, że nie mamy umiejętności, tylko zawsze czegoś brakowało - przyznał.

Mało piłek

Otwierający sezon Bundesligi mecz z Hoffenheim monachijczycy wygrali 3:1. To nie był łatwy mecz dla pieczołowicie pilnowanego Lewandowskiego. Polak trafił z karnego. Za pierwszym razem bramkarz zatrzymał jego uderzenie, ale sędzia nakazał powtórzenie jedenastki. Wtedy gola strzelił.

- Szczęście mi dopisało. Dlaczego nie wyszło za pierwszym razem? Chyba w te karne jeszcze nie "wszedłem" w tym sezonie. Od razu wiedziałem, co źle zrobiłem i mogłem wyciągnąć wnioski. Przy drugim się udało - tłumaczy.



- Długo się rozkręcaliśmy. Hoffenheim grało dobrze w defensywie, Ciężko było się przebić. Kiedy gra się przeciwko trójce środkowych obrońców, to tych piłek zazwyczaj jest mało. Trzeba być cierpliwym, czekać na swoją szansę. Popełniliśmy parę błędów. Może dobrze, że nie wszystko od razu zaczęło wychodzić - uważa.

