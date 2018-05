Lewandowski nie podał ręki trenerowi. "Zachował się śmiesznie. To ja jestem szefem"





Robertowi Lewandowskiemu nie spodobała się zmiana w meczu z FC Koeln. Schodząc z boiska napastnik Bayernu zignorował trenera Juppa Heynckesa, nie podając mu ręki. - Z perspektywy czasu rozumiem go, ale podczas zmiany zachował się śmiesznie. To ja jestem szefem. Nikt inny - podkreślił szkoleniowiec monachijczyków.

Bayern w dwie minuty wybrnął z tarapatów. Pomógł Lewandowski Bayern potwornie... czytaj dalej » Była 77. minuta. Bayern prowadził 2:1, odrabiając straty z pierwszej połowy. Pomógł w tym Lewandowski, który wbił gola w minucie 61. Do wejścia szykował się Sandro Wagner. Zmiana rutynowa, w tym sezonie było ich wiele, ale ta z soboty najwyraźniej nie spodobała się polskiemu napastnikowi. Lewandowski podał rękę Wagnerowi, później członkowi sztabu szkoleniowego, ale Heynckesowi już nie. Zawodnik ominął trenera, nawet nie zwracając na niego uwagi.



Monachijczycy zwyciężyli ze spadkowiczem 3:1. Po meczu Heynckes zrugał Lewandowskiego. To był rzecz jasna główny temat konferencji prasowej.

"Rozumiem jego zachowanie"

- Wiem, że my, napastnicy, jesteśmy samolubni i zawsze myślimy tylko o swoim dorobku bramkowym. Z perspektywy czasu rozumiem go, ale podczas zmiany zachował się śmiesznie. To ja jestem szefem. Nikt inny - podkreślił szkoleniowiec mistrzów Niemiec.



W telewizji "Sky" wyjaśniał, że Lewandowski chciał za wszelką cenę zdobyć 30. gola w sezonie. - O tym właśnie rozmawialiśmy i dlatego był rozczarowany zmianą. Zresztą o sprawie już zapomnieliśmy - dodał.

Robert Lewandowski, 76.dakikada oyundan alınırken Heynckes ile tokalaşmadı. pic.twitter.com/0XzFpW4D3O — FC Bayern München Türkiye (@FCBayernTRK) 5 maja 2018

Lewandowski z 29 bramkami koronę króla strzelców - trzecią w karierze - ma pewną od dawna. Drugi w klasyfikacji Nils Petersen z Freiburga uzbierał 15 goli. Do końca została jedna kolejka. Bayern do tytułu może dołożyć jeszcze krajowy puchar (finał z Eintrachtem 19 maja).



Według miejscowych mediów, kapitan Biało-Czerwonych swoim zachowaniem po raz kolejny zasygnalizował szefom bawarskiego klubu, że chce odejść. Najlepiej latem do Realu, ale Bayern, jak na razie, nie zamierza nawet usiąść do rozmów.

