Eksperci nadal nie szczędzą krytyki Robertowi Lewandowskiemu za jego zachowanie w czasie wyjazdowego meczu Bayernu z FC Koeln. Polski napastnik monachijskiej drużyny nie podał ręki trenerowi Juppowi Heynckesowi, gdy ten postanowił zdjąć go z boiska w 77. minucie.

Lewandowski nie podał ręki trenerowi. "Zachował się śmiesznie. To ja jestem szefem" Robertowi... czytaj dalej » Pewni tytułu goście pokonali zdegradowaną ekipę z Kolonii 3:1. Lewandowski zdobył jedną z bramek - 29. w sezonie i 150. w barwach Bayernu. A od dawna zapowiada, że celuje w 30 goli.

Zrugał go jak uczniaka

Zachowanie Lewandowskiego w serwisie sport1.de skomentował były gracz Bayernu i Królewskich Paul Breitner.



"Napastnik, który we własnym mniemaniu jest tak dobry, jak Ronaldo, musi się też tak zachowywać. A tego nie robi. Brakuje mu krytycznego spojrzenia na samego siebie. Nie okazuje szacunku drużynie i trenerowi. Klub musi się jeszcze raz zastanowić, czy to jest typ zawodnika, którego dalej chce mieć u siebie" - stwierdził 67-letni Niemiec.



"Myślę, że scena z meczu z FC Koeln doprowadza rozdział Lewandowskiego w Bayernie do końca. Heynckes zrugał go jak uczniaka - tak jak powinien” - napisał w felietonie dziennikarz sport1.de Marcel Reif.



Początkowo wagę incydentu - nazwanego przez "Sueddeutsche Zeitung" obrazą majestatu - starał się pomniejszyć dyrektor sportowy bawarskiego klubu Hasan Salihamidzić. - Rozmawialiśmy już o tym i wszystko jest w porządku - mówił. Kiedy krytyka nie ucichła, zmienił ton. - "Lewy" chciał zakończyć ten wieczór dwoma, trzema golami. Był zły na siebie samego, że mu się nie udało - tłumaczył.



What a attitude

Nie wykorzystał dogodnej sytuacji

Głos w sprawie Polaka zabrał także Mats Hummels. - Może był niezadowolony, bo w pierwszej połowie nie wykorzystał dogodnej sytuacji. A może to jeszcze skutki tego, co stało się w Madrycie - stwierdził obrońca Bayernu.



Cztery dni wcześniej w stolicy Hiszpanii zespół z Bawarii zremisował z Realem 2:2 w rewanżu półfinału Ligi Mistrzów. Odpadł z rywalizacji, bo w pierwszym spotkaniu było 2:1 dla Królewskich. Lewandowski w dwumeczu gola nie strzelił, za co z każdej strony słyszał narzekania.



W mediach od miesięcy trwa serial dotyczący tego, czy Polak przejdzie niebawem do Królewskich. Według "Bilda" nie wykazuje odpowiedniego zaangażowania na treningach, co Hummels zarzucił mu już w lutym.

Źródło: PAP/EPA W meczu z FC Koeln Lewandowski zdobył jedną bramkę