Lewandowski: Nie miałem żadnych kontaktów z Realem





Foto: PAP/EPA | Video: Fakty TVN Lewandowski zmienił niedawno menedżera

Robert Lewandowski po sobotnim meczu ligowym Bayernu Monachium z Herthą Berlin (0:0) zaprzeczył pogłoskom, że w lecie miałby opuścić niemiecki klub i przenieść się do Realu Madryt.

- Nie miałem żadnych kontaktów z Realem Madryt. Nie wiem, czy mój agent miał. Wiem, że ludzie będą nadal pisać to, co chcą, ale mnie to nie interesuje - powiedział kapitan reprezentacji Polski, którego z Bayernem wiąże umowa do czerwca 2021 roku.



Według niemieckiej gazety "Bild", otoczenie polskiego napastnika, który w barwach mistrza Niemiec występuje od 2014 roku, a w tym sezonie zdobył już dla niego 29 goli we wszystkich rozgrywkach, prowadzi już rozmowy z Królewskimi.

Źródło: PAP/EPA Lewandowski tym razem bez gola

Nowy agent

Źródło: Empics Sport/East News Do gry wchodzi Pini Zahavi Spekulacje na temat ewentualnego transferu Lewandowskiego odżyły w tym tygodniu. Zawodnik zdecydował się na zmianę agenta i powierzył swoje interesy 74-letniemu Piniemu Zahaviemu, jednemu z najsłynniejszych menedżerów piłkarskich, znanym ze współpracy z Realem.

Latem 2017 Izraelczyk odegrał znaczącą rolę przy najwyższym transferze w historii futbolu, kiedy Paris Saint-Germain za 222 mln euro pozyskało z Barcelony Brazylijczyka Neymara.

Nie chce reagować

O przejściu "Lewego" do Realu po raz pierwszy pisano już kilka lat temu, zaraz po tym, gdy Polak był jeszcze piłkarzem Borussii Dortmund i strzelił Królewskim cztery gole w Lidze Mistrzów. Potem, gdy w niemal nieskończoność ciągnęła się sprawa ustaleń w sprawie jego nowego kontraktu z Bayernem.

- Nie pierwszy raz jestem w tej sytuacji. Takie doniesienia pojawiają się co roku. Nie chcę na nie reagować - mówił na początku lutego, zaraz po tym jak kolejny raz, tym razem hiszpańskie media, konkretnie dziennik "Marca", napisał, że sprawa jego przenosin do Madrytu wciąż jest aktualna.

Spokojny Heynckes

Trzęsienie u Lewandowskiego. Zmienił menedżera Brzmi... czytaj dalej » Do medialnych pogłosek przed meczem z Herthą ze spokojem odniósł się trener Bayernu Jupp Heynckes.

- Gracz ma prawo zmienić agenta, to nic nie znaczy - powiedział doświadczony szkoleniowiec i dodał, że według niego "Bayern chce zatrzymać i zatrzyma wszystkich najlepszych piłkarzy na przyszły sezon".

Potrójna korona wciąż możliwa

Bayern w tym sezonie ma szanse na potrójną koronę - w Bundeslidze prowadzi z 20-punktową przewagą nad Borussią Dortmund, która rozegrała jedno spotkanie mniej, awansował już do półfinału Pucharu Niemiec, a w pierwszym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów pokonał Besiktas Stambuł 5:0.