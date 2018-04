Lewandowski jak po bokserskiej walce





Foto: PAP/EPA | Video: PAP/EPA Lewandowski mocno poobijany po meczu z Sevillą

Najbardziej poobijanym piłkarzem meczu w Monachium był Robert Lewandowski. Obrońcy Sevilli go nie oszczędzali. Raz polski napastnik dostał cios, po którym pamiątkę będzie miał na dłużej.

Lewandowski wyskoczył do piłki i w powietrzu zarobił cios głową od Gabriela Mercado. Zderzenie przypadkowe, ale na pewno bolesne. Potrzebny był okład z lodu, żeby Robert mógł grać dalej, choć pod jego lewym okiem pojawiła się spora opuchlizna. Jakby Lewandowski wieczorem wcale nie grał o półfinał Ligi Mistrzów, tylko był po paru rundach o mistrzowski pas federacji WBC.

W drugiej połowie wystąpił już z opatrunkiem na opuchniętym miejscu.



Źródło: Langer/Eibner-Pressefoto/imago/EAST NEWS Pamiątka na dłużej

Nieważne jak. Ważne, żeby zatrzymać

To była ósma minuta spotkania, ale nie pierwsze siłowe rozwiązanie, jakie goście zastosowali w starciu z naszym zawodnikiem.

Już na samym początku Mercado bezpardonowo go zatrzymał przed polem karnym. Skończyło się na żółtej kartce, ale gdyby Argentyńczyk zarobił czerwoną, sędzia pewnie byłby usprawiedliwiony, bo Lewandowski wychodził na czystą pozycję.



Tylko w pierwszej połowie Robert pięciokrotnie musiał podnosić się z murawy po interwencjach rywali. Nie oszczędzali go m.in. Clement Lenglet i Steven N'Zonzi. Po przerwie Lenglet znów dał o sobie znać, gdy "skrobnął" naszego gladiatora po ścięgnie Achillesa. Lewandowski padł na murawę z grymasem bólu. Na szczęście mógł grać dalej.

Odgryzł się

Ale to nie było tak, że "Lewy" tylko bezradnie przyglądał się, jak traktują go rywale. W pewnym momencie sam wystąpił w roli demolującego. Kilka minut po ciosie od Mercado sponiewierał Sergio Escudero, gdy obydwaj skoczyli do piłki. Hiszpan potrzebował kilkudziesięciu sekund, żeby dojść do siebie.

Kwadrans przed końcem trener postanowił oszczędzić swojego supersnajpera. Lewandowskiego zastąpił Sandro Wagner.



Rewanżowy mecz o półfinał Ligi Mistrzów zakończył się bezbramkowym remisem. Premiuje Bayern, bo tydzień temu monachijczycy wygrali 2:1.

Mecze 1/4 finału Ligi Mistrzów

wtorek, 10 kwietnia

AS Roma - Barcelona 3:0 (1:0); pierwszy mecz 1:4

Manchester City - Liverpool 1:2 (1:0); 0:3

środa, 11 kwietnia

Bayern - Sevilla 0:0; 2:1

Real Madryt - Juventus 1:3 (Ronaldo 90+6 - Mandżukić 2 i 37, Matuidi 62); 3:0