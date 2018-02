Trzęsienie u Lewandowskiego. Zmienił menedżera





Brzmi zaskakująco: Robert Lewandowski zmienia menedżera. Cezarego Kucharskiego, który od dziesięciu lat pilnował jego spraw, zastąpił jeden z największych piłkarskich agentów. - Tak, potwierdzam. Od dzisiaj zaczynamy współpracę z nowym człowiekiem - potwierdził przyjaciel Lewandowskiego.

Pierwszy o sprawie napisał w środę wieczorem Mateusz Borek. "Z Czarkiem Kucharskim zrobili dużo fajnych rzeczy razem, ale współpraca właśnie dobiegła końca" - oznajmił komentator.





BREAKING: Po ponad 10 latach współpracy. Robert LEWANDOWSKI zmienia agenta. Z Czarkiem Kucharskim zrobili dużo fajnych rzeczy razem ale współpraca właśnie dobiegła końca. Teraz czas na światowy TOP.. Z kim zwiąże się umową Lewy? Mino RAIOLA? Pini ZAGAVI? A może Jorge MENDES? — Mateusz Borek (@BorekMati) 21 lutego 2018

Kucharski nie odniósł się do doniesień, nie odpowiedział na SMS z prośbą o komentarz. Sprawę końca współpracy potwierdził za to w rozmowie ze sport.tvn24.pl Tomasz Zawiślak. To bardzo dobry znajomy Lewandowskiego, przyjaźnią się od dzieciństwa. Zawiślak ostatnio odpowiadał za media społecznościowe najcenniejszego polskiego piłkarza.

- Na ten moment to definitywny koniec. Dlaczego? Czasami tak bywa, pewne relacje się kończą i dla obu stron lepiej jest to zakończyć. Doceniamy, co Czarek zrobił przez te lata dla Roberta. Tego nie można deprecjonować. Żeby lepiej coś funkcjonowało, trzeba dokonać pewnych zmian - przyznał Zawiślak.

Nowym menedżerem piłkarza został Pini Zahavi, Izraelczyk, jedna z najpotężniejszych postaci na rynku agentów piłkarskich. Opiekuje się Carlosem Tevezem, prowadzi interesy także Javiera Mascherano, wcześniej Rio Ferdinanda.

Czemu akurat on, a nie na przykład Jorge Mendes, inna gruba ryba wśród menedżerów?

- Czasami decydują relacje personalne, jakaś wizja i pomysł na przyszłość - dodał tajemniczo Zawiślak.

Miał na niego plan

Lewandowski bez Kucharskiego? Rzecz dotąd nie do wyobrażenia. Zdawali się być nierozłączni. "Lewy" ufał mu bezgranicznie. Podział obowiązków u nich był jasny: Robert o swoją promocję dbał jak najlepszą grą, a agent zaprogramował jego karierę. - Mam plan na jego dalsze życie - wyznał kiedyś przed kamerą TVN24.

Ten plan był klarowny: Lewandowski co kilka sezonów miał zmieniać klub na jeszcze lepszy, tak żeby RL9 ciągle piłkarsko się rozwijał.



I tak było. Robert zamienił Znicz Pruszków na poznańskiego Lecha, później była Borussia Dortmund, aż w końcu Bayern. Krok po kroku, stopień po stopniu.



Z czasem do Kucharskiego dołączył Maik Barthel, inny piłkarski agent, doskonale znający rynek niemiecki. Razem przeprowadzili transakcję, która skończyła się przeprowadzką do Monachium. Później był kontrakt, który zrobił z Lewandowskiego najlepiej zarabiającego piłkarza w Niemczech (ponoć 15 mln euro za sezon).

Źródło: Kuba Atys / Agencja Gazeta Kucharski i Lewandowski. Dotychczas najpotężniejszy tandem w polskiej piłce

Hiszpania, Anglia...

Po co zmieniać coś, co dotąd funkcjonowało - zdawało się - perfekcyjnie? Domysłów jest bez liku. Kogo w środowisku by nie zapytać, to najczęściej pada słowo "Real".

Nowy menedżer miałby pomóc Lewandowskiemu w spełnieniu największego marzenia - przenosin do Madrytu. Real kusił Roberta trzykrotnie, ale zawsze coś stawało na drodze do królewskiego transferu. Hiszpańskie media, głównie te z Madrytu, co kilka miesięcy piszą o obsesji kapitana reprezentacji na punkcie Realu i vice versa. To jedna teoria. A może Lewandowski po prostu miał dość zamieszania z Realem? Jeśli wierzyć hiszpańskim dziennikarzom, to Kucharski był tym, który wpychał piłkarza w królewskie ramiona. Agent miał spotykać się z kierownictwem Realu i rozmawiać na temat transferu swojego klienta.

Jest jeszcze inny ślad. To liga angielska, w której Pini Zahavi ma potężne wpływy.

Kontrakt Lewandowskiego z Bayernem obowiązuje do 2021 roku.

Źródło: Empics Sport/East News Do gry wchodzi Pini Zahavi