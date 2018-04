"Znowu Real - niewiarygodne!". Bayern i Lewandowski komentują





Po roku przerwy Bayern Monachium ponownie zmierzy się z Realem Madryt w Lidze Mistrzów. Bawarczycy czują szacunek dla obrońców tytułu, ale z drugiej strony cieszą się na rewanż za przegrany zeszłoroczny ćwierćfinał.

Przed półfinałowym dwumeczem spokojnie do sprawy podchodzi Robert Lewandowski.

"Bez względu na to, z kim masz się zmierzyć, musisz być gotowy do walki na 150 procent, aby osiągnąć swój cel. To jest moja ścieżka w tym sezonie." napisał na Twitterze kapitan reprezentacji Polski.







No matter who you are going to face, you must be ready to fight 150% to achieve your goal. This is my path for this season. #UCL — Robert Lewandowski (@lewy_official) 13 kwietnia 2018





Trzeba pokonać wszystkich

Źródło: PAP/EPA Jupp Heynckes nie widzi problemu Reakcje na piątkowe losowanie podsumowała oficjalna strona Bayernu.

- Jeśli chcesz wygrać Ligę Mistrzów, musisz pokonać wszystkich najlepszych - jasno stawia sprawę prezydent Bayernu Uli Hoeness.

- To będzie wielkie święto, które gwarantuje ekscytujące mecze. Nie mogę się już doczekać. Wiadomo, kto jest faworytem, jeśli gra się przeciwko zwycięzcy dwóch ostatnich edycji Champions League - przypomina prezes rady nadzorczej Bayernu, Karl-Heinz Rummenigge, zdejmując nieco presji ze swojej ekipy.

Nie narzeka na los

Dla trenera Bawarczyków Juppa Heynckesa ewentualny finał LM byłby wspaniałym zwieńczeniem kariery trenerskiej. Po sezonie chce ostatecznie przejść na emeryturę. Teraz nie zamierza narzekać na losowanie.

- Oczywiście, że to wybuchowe spotkanie i starcie gigantów - ocenia szkoleniowiec. - Na swojej drodze staną drużyny, które mają wspaniałe tradycje w europejskich pucharach. Obie kochają grać atrakcyjny futbol. To będzie trudne wyzwanie dla obu stron. Ale przecież nie wiadomo, czy Roma lub Liverpool byłyby łatwiejsze. Dlatego bierzemy, co dostaliśmy. Myślę, że los nie był dla nas szczególnie niełaskawy - analizuje Heynckes, cytowany przez fcbayern.com.

Mniej zadowoleni są niektórzy piłkarze.

- Znowu Real - niewiarygodne! - mówi Thiago Alcantara.

- Ciężki los, ale spróbujemy wszystkiego, aby stworzyć sobie szansę na grę w finale - zapewnia Franck Ribery.

- Wylosowaliśmy najtrudniejszego przeciwnika, jakiego mogliśmy. Nawet jeśli w półfinale LM nie ma łatwych rywali. Ale jeśli chcesz dojść do finału, musisz pokonać wszystkich, łącznie z aktualnym mistrzem. Będziemy gotowi - przekonuje Jerome Boateng.



We'll be ready... always exciting games #FBCRMA@FCBayern@ChampionsLeaguepic.twitter.com/Q0vX4OOOag — Jerome Boateng (@JB17Official) 13 kwietnia 2018





Mogą to zrobić

Tak trudno jak Real nie miał nikt. Bayern w końcu opuściło szczęście W półfinale Ligi... czytaj dalej » Thomas Mueller konfrontację z Realem odbiera jako pozytywny omen przed finałem w Kijowie.

- To z pewnością będą dwa porywające mecze. Przypomnę, że w 2012 roku wyeliminowaliśmy Real w drodze do finału. To dla mnie dobry omen - cieszy się Mueller.



- To będzie uczta dla fanów. Czeka nas trudna przeprawa z mistrzem. Ale możemy to zrobić i pojechać na finał do Kijowa - wierzy w swój zespół Arjen Robben.

W drugim meczu półfinału Ligi Mistrzów spotka się Roma z Liverpoolem.

Terminarz Ligi Mistrzów:



24 kwietnia, wtorek

Liverpool - AS Roma

25 kwietnia, środa

Bayern Monachium - Real Madryt



rewanże

1 maja, wtorek

Real Madryt - Bayern Monachium

2 maja, środa

AS Roma - Liverpool



Finał 26 maja w Kijowie.

