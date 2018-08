Lewandowski przemówił. "Wszyscy we mnie uderzali, czułem się sam"





Robert Lewandowski na dobre porzucił myśl o zmianie klubu. - Nie będę marnował na to czasu - zapewnił. W rozmowie z tygodnikiem "Sport Bild" opowiedział o powodach, które stały za chęcią odejścia z Bayernu.

"Kontrakt przedłużony". Lewandowski zostaje z agentem Zmienić klubu w... czytaj dalej » Wywiad ukazał się w środowym wydaniu magazynu, dzień po 30. urodzinach Lewandowskiego. Jego twarz zdobi okładkę tygodnika.

Tytuł rozmowy mówi wiele: "Moje serce z powrotem bije dla Bayernu". Z powrotem, bo był taki moment, że przestało bić, kiedy on bardzo dążył do opuszczenia Monachium.

Zielone światło do ataku

Jak tłumaczy kapitan reprezentacji w rozmowie z Tobiasem Altschaefflem, wszystko zaczęło się w okolicach kwietnia i maja, gdy przez chwilę miał problem ze skutecznością. Zewsząd czuł atak krytyków. Poczuł się sam, z klubu nie miał wsparcia.



- Niemal wszyscy we mnie uderzali. Nie czułem żadnego wsparcia ze strony klubu. Czułem się w tej sytuacji sam. Nagle wszyscy dostali zielone światło, żeby atakować Lewandowskiego. Nie widziałem nikogo, kto by za mną stanął, żaden z szefów nie wziął mnie w obronę - skarży się Lewandowski.



To wtedy Pini Zahavi, jego nowy agent, miał zacząć rozglądać się za innym klubem. Mówiło się o Realu Madryt, w grę wchodził również kierunek angielski, bo spekulowano o obu Manchesterach.



- Tak, tak było z Pinim. Bo w tamtym momencie nie czułem się dobrze w Monachium. Czułem się, jakbym miał za sobą sezon, w którym nic nie osiągnąłem. Dlatego pomyślałem o pożegnaniu. - potwierdza napastnik.

Wciąż go chcą

Złość najwyraźniej mu przeszła. Rany chyba się zagoiły.

- Moje serce z powrotem bije dla Bayernu. Zauważyłem tutaj, w Monachium, jak kibice są za mną. Zrozumiałem, że oni wciąż mnie chcą - przyznaje.



Dziś dla niego liczy się tylko Bayern, chce wypełnić kontrakt, który obowiązuje do 2021 roku. - Nie będę więcej marnował czasu na myślenie o przenosinach do innych klubów. Nie będę wchodził w spór z Bayernem - zapewnia "Lewy".

Wszystko, tylko nie transfer

Z Zahavim współpracuje od lutego. Wcześniej rozstał się z Cezarym Kucharskim, który prowadził go przez całą dorosłą karierę. Piłkarz i jego nowy menedżer są świeżo po przedłużeniu umowy, ale - jak podkreśla Lewandowski - to wcale nie oznacza, że ma w głowie transfer. - Jest wiele rzeczy, którymi agent musi się zajmować - tłumaczy.

Sezon zaczął wyśmienicie - strzelił gola w Pucharze Niemiec, wcześniej trzy w Superpucharze. Bundesliga startuje w najbliższy weekend.

