Lewandowscy jak z filmu. Sportowcy bawili się w Halloween

W środowy wieczór wielu sportowców celebrowało popularne święto Halloween. W maskaradzie wzięli udział m.in. Anna i Robert Lewandowscy. "Wesołego Halloween. Z moją seksowną żoną Larą Croft" - napisał "Lewy" na Instagramie i zaprezentował zdjęcie dwójki przebierańców.

Anna Lewandowska wcieliła się w rolę postaci serii gier i filmów "Tomb Raider". Jako atrakcyjna pani archeolog Lara Croft prezentowała się bardzo urokliwie. Kapitan reprezentacji Polski także wybrał postać filmową. Przebrał się za bohatera serialu "Breaking Bad" - Waltera White’a. W żółtym stroju chemika i masce na bladej twarzy wyglądał upiornie.



Happy Halloween With my sexy wife Lara Croft @annalewandowskahpba





Zabawa dla całej rodziny

W Halloween bawili się także inni znani piłkarze. "Wesołego Halloween" życzył na Facebooku Kamil Grosicki, który przebrał się wraz z żoną i córką. "Grosik" pokazał się kibicom w upiornej masce, z nożem w ręku.









Maski swojej całej rodzinie założył Cristiano Ronaldo. Jego małe pociechy wyglądały w nich przerażająco.

Za trupa pirata przebrał się z kolei Leo Messi i wraz z podobnie przyodzianym synkiem chodził po domach zbierając cukierki.



Happy Halloween to everyone!!



Messi's insta story: pic.twitter.com/0XmRw3j1XJ





Przestraszyć kibiców postanowił także kolega Lewandowskiego z Bayernu - James Rodriguez. Kolumbijczyk wcielił się w Jigsawa, postać z serii horrorów "Piła".



Let the games begin. Que empiece el juego. Happy Halloween!





Innego bohatera filmów grozy wybrał amerykański koszykarz LeBron James. Lider Los Angeles Lakers przyszedł na mecz NBA ubrany w strój postaci z serii "Piątek, trzynastego" - Jasona Voorheesa.

Innym tropem poszedł argentyński piłkarz Angel Di Maria, który nie chciał nikogo straszyć, a pojawił się w klubie PSG w stroju kosmonauty. "Dzisiaj jest czas, by wybrać się w podróż na księżyc" - podsumował zawodnik.



Jason looks more intimidating at 6'8''. Related: LeBron looks ready to play tonight! pic.twitter.com/ZFrR3ZSGLh



Hoy tocó viajar a la .