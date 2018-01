Atak prosto na nogę. Brutalny faul i tylko żółta kartka





Foto: Andrew Boyers/Action Images/Reuters/Forum | Video: Andrew Boyers/Action Images/Reuters/Forum/Twitter/joebennett27/CardiffCityFC Tak Bannet zaatakował nogi Sane

Mecz z Cardiff City w Pucharze Anglii mógł zakończyć karierę Leroya Sane. Piłkarza Manchesteru City brutalnie, bo wyprostowaną nogą, zaatakował obrońca. Sane zszedł z boiska i na razie nie wiadomo, kiedy wróci.

W pierwszej połowie w jednej z akcji Sane pędził z piłką. Zbliżał się do pola karnego, kiedy został brutalnie zatrzymany przez Josepha Banneta. Miejscowy obrońca wyprostowaną nogą wjechał w rozpędzonego Niemca, który padł na ziemię. Koszmarna kontuzja. Rywal płakał Pomocnik Evertonu... czytaj dalej »

Piłkarz City miał mnóstwo szczęścia, że jego noga się nie roztrzaskała, ale mecz się dla niego skończył. Zastąpił go Sergio Aguero. Sędzia pokazał brutalowi tylko żółtą kartkę. Bannet wyleciał z boiska dopiero w doliczonym czasie gry, bo znów złamał przepisy.

Apel niemieckiej federacji

Trener gości Pep Guardiola był oburzony. Powiedział, że Sane będzie wyłączony z gry przez dwa lub trzy tygodnie. Może nawet przez miesiąc. Wszystko będzie wiadomo w poniedziałek po dokładnych badaniach.



- Powtarzałem wiele razy, że sędziowie powinni chronić wszystkich piłkarzy. Nie tylko Manchesteru City - podkreślał Guardiola.





Tylko żółta kartka?



Zobaczcie faul Bennetta na Sané. Czy sędzia podjął dobrą decyzję? #EFLplpic.twitter.com/XrLHZtvcbh — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) 28 stycznia 2018

"Mamy ważny turniej"

Na brutalny atak piłkarza Cardiff zareagował Niemiecki Związek Piłki Nożnej. "Hej, Cardiff City. Powinniście wiedzieć, że latem mamy bardzo ważny turniej. Proszę, nie uszkodźcie naszych piłkarzy. Dzięki, Die Mannshaft" - taki wpis został opublikowany na anglojęzycznym koncie niemieckiej kadry, ale później został usunięty z mediów społecznościowych.

Bannet po spotkaniu przeprosił. "Chcę po prostu przeprosić Sane za moje wejście. Próbowałem powstrzymać kontratak i całkowicie spóźniłem się. Nie chciał go w taki sposób powstrzymać. Mam nadzieję, że to nic poważnego i szybko wróci do zdrowia" - napisał w mediach społecznościowych Anglik.



W niedzielę Manchester City pokonał drugoligowca 2:0 i awansował do piątej rundy Pucharu Anglii.