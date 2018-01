Chciał go Real, wybrał Bayern. Młody Niemiec w Monachium





To już przesądzone. Jeden z czołowych piłkarzy młodego pokolenia Leon Goretzka od lata będzie występował w Bayernie Monachium. Informację oficjalnie potwierdziły w piątek oba kluby.

O transferze już pod koniec roku informowały niemieckie media, ale dopiero w piątek oficjalnie potwierdził go klub z Zagłębia Ruhry.

- Leon poinformował nas na początku tygodnia, że chce opuścić klub i odejść do Bayernu. Było mi bardzo przykro to słyszeć. Zrobiliśmy wszystko, by go zatrzymać. Tracimy bardzo dobrego gracza - powiedział w piątek na konferencji prasowej Christian Heidel, dyrektor sportowy Schalke. Bayern sięgnie po gwiazdę rywali. I to za darmo Jeszcze nie... czytaj dalej »

Postawił na rozwój

Tego samego dnia Bayern opublikował również zdjęcie Goretzki z Hasanem Salihamidziciem, dyrektorem sportowym Bawarczyków. "Leon przeszedł w czwartek badania lekarskie, a następnie podpisał kontrakt" - czytamy na Twitterze.

Nic dziwnego, że w Monachium zapanowała radość. - Leon ma bardzo dobry charakter, jest inteligentnym chłopcem i na pewno podniesie konkurencję w zespole - stwierdził trener lidera ligi niemieckiej Jupp Heynckes.

- Bardzo się cieszymy, że z Leon zdecydował się na naszą propozycję, zwłaszcza że miał wiele propozycji z zagranicy. Dobrze, że zostanie w Bundeslidze - dodał Karl-Heinz Rummenigge, dyrektor generalny monachijczyków.

A pisano m.in. o Realu Madryt i Barcelonie, ostatnio wymieniano również Liverpool. Do drużyny mistrza kraju, w której występuje Robert Lewandowski, Goretzka przejdzie na zasadzie wolnego transferu. Tak jak pierwotnie informowano, kontrakt 22-latka będzie obowiązywał od nowego sezonu do połowy 2022 roku.

W reprezentacji Niemiec Goretzka rozegrał 12 meczów i strzelił sześć goli. W ubiegłym roku zdobył w Rosji Puchar Konfederacji.