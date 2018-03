W piątek Ernesto Valverde ogłosił "17", którą zabierze do Andaluzji na mecz 28. kolejki Primera Division z Malagą. W niej Messi był obecny.

W sobotnie popołudnie jednak na oficjalnym Twitterze katalońskiego klubu pojawił się komunikat: "Zmiana w składzie. Leo Messi wycofany ze składu z powodów osobistych. Jego miejsce zajmie Yerry Mina" - czytamy.

[LAST MINUTE] Change to the squad. Messi is out for personal reasons and Yerry Mina takes his place

— FC Barcelona (@FCBarcelona) March 10, 2018