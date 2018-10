"Lekcja od angielskiego tarana". Padła twierdza Hiszpanów





Ograć Hiszpanię i to na na jej ziemi nie jest łatwą sprawą. W poniedziałek udało się reprezentacji Anglii. Hiszpanie, byli mistrzowie świata i Europy, przegrali pierwszy mecz o punkty na własnym stadionie od 15 lat.

Trzy ciosy do przerwy. Hiszpanie rzucili się w pogoń, ale nie zdążyli Fantastyczny mecz... czytaj dalej » Anglia dobrała się Hiszpanom do skóry w Sewilli. Wygrała 3:2, ale tak naprawdę kwestia zwycięstwa w najciekawszym z poniedziałkowych spotkań Ligi Narodów rozstrzygnęła się po pół godzinie. Goście wyprowadzili trzy zabójcze kontry i mecz można było kończyć. Zawstydzeni hiszpańscy piłkarze odpowiedzieli dwukrotnie, ale ten drugi raz w siódmej minucie doliczonego czasu gry.



"Lekcja od angielskiego tarana i jego dwóch zajęcy, Sterlinga i Rashforda" - skonkludował dziennik sportowy z Madrytu "AS". Sterling strzelił dwa gole, a Rashford dołożył kolejnego i asystował przy bramce na 1:0.

Licznik się zatrzymał

To pierwsza porażka Hiszpanów w spotkaniu o stawkę od 27 konfrontacji, a konkretnie od czerwca 2003 roku, kiedy w eliminacjach Euro 2004 uległa Grecji 0:1.



Hiszpańscy piłkarze przegrali, choć na bramkę Jordana Pickforda oddali 23 strzały, a przez cały mecz wręcz nie schodzili z połowy rywali (posiadanie piłki rzędu 70 proc. czasu gry!). Ale piłka to brutalna gra. Wiadomo, liczy się to, co w sieci.

Pierwszy raz od czasów Linekera

Przy okazji zwycięstwa Anglicy wymazali trochę niechlubnej historii. W końcu udało im się dopaść Hiszpanię na jej terenie. Poprzednio na Półwyspie Iberyjskim wygrali dawno, dawno temu, bo w 1987 roku, gdy w ich ataku szalał jeszcze Gary Lineker.

Wyspiarze wygrali wtedy 4:2, a Lineker, który dał się we znaki i to nie raz również polskiej reprezentacji, w Madrycie zdobył wszystkie bramki dla swojej drużyny.

Wyniki poniedziałkowych meczów Ligi Narodów:



Dywizja D:

Luksemburg - San Marino 3:0

Białoruś - Mołdawia 0:0



Dywizja C:

Estonia - Węgry 3:3

Finlandia - Grecja 2:0



Dywizja B:

Bośnia i Hercegowina - Irlandia Północna 2:0



Dywizja A:

Islandia - Szwajcaria 1:2

Hiszpania - Anglia 2:3