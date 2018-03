Lekarz Bayernu uderzył w Guardiolę. "Nie chodziło mu o zdrowych zawodników"





Foto: PAP/EPA/PETER POWELL | Video: Wikipedia (CC BY 2.0/CC-BY-SA-3.0) Guardiola nie ufał głównemu lekarzowi Bayernu

- Nie chodziło mu o całkowicie zdrowych zawodników. Tylko o to, żeby nie odczuwali bólu podczas meczów. To było sprzeczne z moją filozofią - opowiadał o Pepie Guardioli w telewizji ZDF Hans-Wilhelm Mueller-Wohlfahrt. W 2015 roku lekarz Bayernu popadł w konflikt z ówczesnym trenerem monachijczyków. Przez to Mueller-Wohlfahrt musiał odejść z klubu.

Znany lekarz pracował w klubie od 1977 do 2015 roku. To prawdziwa legenda Bayernu. Odszedł, bo był skonfliktowany z Guardiolą. Trener narzekał na pracę głównego lekarza. Twierdził, że piłkarze notorycznie są kontuzjowani, podważał metody ich rehabilitacji. Panowie nie znosili się i nie mieli do siebie zaufania. O dalszej współpracy nie mogło być mowy.



Mueller-Wohlfahrt wrócił, gdy Bayern w zeszłym roku objął Jupp Heynckes. Z kolei Guardiola jest obecnie menedżerem Manchesteru City.

Życie w strachu

- Lekceważył zawód klubowego lekarza - powiedział o Guardioli w telewizji ZDF Mueller-Wohlfahrt.

- Nie chodziło mu o całkowicie zdrowych zawodników, tylko o to, żeby nie odczuwali bólu podczas meczów. To było sprzeczne z moją filozofią - dodał lekarz Bayernu.

Chciał się go pozbyć

Mueller-Wohlfahrt bez ogródek opowiedział o konflikcie z Guardiolą. Mówił też o demonach byłego trenera monachijczyków.



- Nie docenił mnie, a przecież miałem doskonałą opinię w klubie. Myślał za to, że wszystko wie lepiej. Dlatego wykorzystywał każdą okazję, żeby się mnie pozbyć - podkreślił lekarz Bayernu.



- Myślę, że Pep jest osobą o małej pewności siebie. Robi wszystko, żeby to ukryć, dlatego żyje w ciągłym strachu. Nie z powodu porażek, ale lęka się utraty władzy i autorytetu - zakończył Mueller-Wohlfahrt.