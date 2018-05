Legia wywozi z Białegostoku remis. Piłkarze gości pozdrowili pusty sektor





Foto: Artur Reszko / PAP | Video: Artur Reszko / PAP W Białymstoku bez goli

Liderująca w wyścigu po tytuł mistrza Polski Legii Warszawa wywozi z Białegostoku punkt. Goli w meczu z Jagiellonią nie było, emocji też zabrakło.

Statystyka jest smutna. Brutalna. Celne strzały Jagiellonii - 1. Legii - 0.



Przed pierwszym gwizdkiem piłkarze z Warszawy podbiegli do sektora przeznaczonego dla gości. Sektora pustego. Pozdrowili, pobili brawo.

Bez flag wejść nie chcieli

Fanów stołecznej drużyny na trybunie zabrakło. Jak poinformowano na antenie transmitującego to spotkanie Canal+, nie wpuszczono ich z przywiezionymi flagami, a bez flag wejść nie chcieli.

Jeszcze przed pierwszym gwizdkiem Jagiellonia wydała komunikat.

"W dniu 25.04.2018 w Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku odbyło się spotkanie z udziałem przedstawicieli Jagiellonii Białystok oraz Legii Warszawa. Podczas tego spotkania ustalono, że nie będzie możliwe wniesienie na trybuny elementów oprawy meczowej, oraz wielkoformatowych symboli klubowych, takich jak flagi i sektorówki, co nie spotkało się ze sprzeciwem ze strony przedstawicieli warszawskiego klubu. Pomimo tych ustaleń kibice Legii przyjechali na mecz do Białegostoku z flagami. Nasz Klub nie wydał zgody na wniesienie ich na trybuny. Fani Legii zadecydowali o opuszczeniu parkingu i udaniu się do Warszawy" - napisano.

Im bliżej pola karnego, tym gorzej

Miejscowi potrzebowali zwycięstwa i wyszli do gry w ofensywnym ustawieniu, z dwoma napastnikami - Romanem Bezjakiem i Karolem Świderskim. Przed przerwą przeważali, okazji brakowało. Im bliżej pola karnego przyjezdnych, tym gorzej.



Legia zapowiadała ataki, absolutnie nic z tych zapowiedzi nie wyszło. Grała za wolno, za dużo było błędów.

Jagiellonia i Legia dzielą się punktami



W 83. minucie Bezjak sfaulował Michała Pazdana, a do zawodnika białostockiej ekipy z pretensjami wyskoczyli niemal wszyscy z ławki Legii.



Już w doliczonym czasie huknął jeszcze Bartosz Kwiecień, piłka jak pocisk przeleciała jednak nad bramką strzeżoną przez Arkadiusza Malarza.



Legia ma punktów 61, Lech 59, Jagiellonia 58.

Wyścig trwa.

Jagiellonia Białystok - Legia Warszawa 0:0



Jagiellonia: Marian Kelemen - Łukasz Burliga, Ivan Runje, Nemanja Mitrovic, Guilherme Sitya - Piotr Wlazło - Przemysław Frankowski (90. Dejan Lazarevic), Karol Świderski (67. Cillian Sheridan), Martin Pospisil, Arvydas Novikovas (80. Bartosz Kwiecień) - Roman Bezjak.



Legia: Arkadiusz Malarz - Marko Vesoviv, Inaki Astiz, Michał Pazdan, Adam Hlousek - William Remy, Domagoj Antolic - Sebastian Szymański, Kasper Hamalainen (72. Miroslav Radovic), Michał Kucharczyk (80. Eduardo da Silva) - Jarosław Niezgoda (46. Chris Philipps).



#JAGLEG Komunikat Klubu dot. sytuacji z kibicami gości na dzisiejszym meczu Jagiellonia - Legia Warszawa:https://t.co/jeLxuqpVYMpic.twitter.com/L0dszWp6nj — Jagiellonia (@Jagiellonia1920) 6 de mayo de 2018