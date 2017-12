Oskarżenia o rasizm. Nigeryjski portal wywołał burzę w Legii





Foto: Twitter/chimadsboy | Video: Twitter/chimadsboy/http://scorenigeria.com.ng/legia.com Daniel Chima Chukwu rozczarowuje w Legii

Według nigeryjskich mediów Daniel Chima Chukwu, napastnik Legii Warszawa, gra niewiele, bo doświadczył rasizmu. Klub w wydanym oświadczeniu stanowczo zaprzeczył.

26-letni Nigeryjczyk nie może przebić się w Legii. Odkąd w styczniu 2017 roku trafił do warszawskiej drużyny, strzelił zaledwie trzy gole w trzecioligowych rezerwach. W tym sezonie zagrał tylko dwa razy w ekstraklasie, cztery występy dołożył w Pucharze Polski. Nie potrafił do siebie przekonać ani trenera Jacka Magierę (został zwolniony we wrześniu), ani obecnego szkoleniowca Romeo Jozaka. Wyznanie czarnoskórego piłkarza. "Czułem się jak kryminalista" - Zrobię to... czytaj dalej »

"Powodem jest rasizm"

"Chukwu w Polsce jest nieszczęśliwy i sfrustrowany. Powodem, dla którego nie gra w Legii regularnie, jest rasizm. Przez to może odejść do amerykańskiej ligi MLS. Kilka klubów interesuje się nim”.



To cytat "osoby z bliskiego otoczenia piłkarza", który znalazł się w artykule opublikowanym we wtorek w nigeryjskim portalu scorenigeria.com.ng.

Klub zaprzecza

Klub w środę stanowczo zareagował i zdementował informację za pośrednictwem samego piłkarza.

- Nigdy nie spotkałem się z rasistowskimi zachowaniami wobec mnie w Legii i w Polsce. Informacje to sugerujące są nieprawdziwe i niesprawiedliwe. Nie wiem, skąd się wzięły. Mam w Warszawie wielu przyjaciół i dobrze czuję się w tym mieście oraz w drużynie – powiedział Chukwu, cytowany przez oficjalny serwis Legii.



Nigeryjczyk trafił do Legii z Shanghai Shenxin. Zanim zdecydował się na transfer do chińskiej ekstraklasy (zespół spadł później do drugiej ligi), trzykrotnie zdobywał mistrzostwo kraju z norweskim Molde.