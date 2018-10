Legia dogoniła Wisłę w samej końcówce. A do przerwy prowadziła 2:0





Foto: Leszek Szymański / PAP | Video: Leszek Szymański / PAP Legia zremisowała w Warszawie z Wisłą Kraków

Do przerwy Legia prowadziła z krakowską Wisłą 2:0, by w drugiej połowie cały wysiłek zmarnować w pięć minut, błyskawicznie dając sobie wbić trzy gole. Remis, już w końcówce, uratował były zawodnik krakowskiej drużyny - Carlitos.

Stawką niedzielnego meczu było objęcie prowadzenia w tabeli ekstraklasy. Rywalizacja zakończyła się podziałem punktów, liderem pozostała zatem Jagiellonia Białystok.

Bez celnego strzału do przerwy

Legia zaczęła znakomicie. Wybornie. Już w 2. minucie z prawej strony dośrodkował Michał Kucharczyk, a uderzeniem głową piłkę do siatki skierował Dominik Nagy.



Miejscowi nadal przeważali, blisko podwyższenia na 2:0 byli po strzale Carlitosa, który do warszawskiej drużyny przeszedł z Wisły. Piłka trafiła jednak w poprzeczkę. Hiszpański napastnik nie pomylił się w jednej z następnych akcji - tym razem, po dograniu Nagy'ego - posłał piłkę między nogami Mateusza Lisa. Radości po golu zbytnie nie okazywał.



Goście mieli w tym czasie spore problemy z konstruowaniem akcji, w pierwszej połowie nie oddała nawet jednego celnego strzału. Po przerwie na dobre wzięła się do roboty, a legia nie potrafiła jej powstrzymać.

Źródło: Leszek Szymański / PAP Legia podejmowała krakowską Wisłę



Rafał Boguski podał do Jesusa Imaza, a ten bez trudu pokonał Arkadiusza Malarza. 1:2. Nie minęło nawet 70 sekund, a technicznym strzałem z narożnika pola karnego popisał się Martin Kostal. 2:2. Na tym emocji nie koniec.

Słowak zaliczył jeszcze asystę w 63. minucie, przy drugim trafieniu Imaza. 3:2 dla Wisły.



Legia uderzyła jeszcze raz. Skutecznie. W końcówce w pole karne Wisły wpadł Carlitos, zwiódł Macieja Sadloka i huknął obok Lisa. 3:3.

Legia Warszawa - Wisła Kraków 3:3 (2:0)



Bramki: 1:0 Dominik Nagy (2-głową), 2:0 Carlitos (23), 2:1 Jesus Imaz (56), 2:2 Martin Kostal (58), 2:3 Jesus Imaz (62), 3:3 Carlitos (90)

Legia: Arkadiusz Malarz - Marko Vesovic, Mateusz Wieteska, Artur Jędrzejczyk, Adam Hlousek - Michał Kucharczyk (65. Jose Kante), Cafu, Sebastian Szymański, Andre Martins (82. Sandro Kulenovic), Dominik Nagy (78. Cristian Pasquato) - Carlitos



Wisła: Mateusz Lis - Zoran Arsenic, Marcin Wasilewski, Maciej Sadlok, Rafał Pietrzak - Rafał Boguski (83. Kamil Wojtkowski), Vullnet Basha, Jesus Imaz, Dawid Kort (68. Jakub Bartkowski), Martin Kostal (90+3. Jakub Bartosz) - Zdenek Ondrasek

Źródło: Leszek Szymański / PAP Carlitos strzelał swojemu byłemu klubowi