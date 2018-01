Legenda Liverpoolu nie żyje. Nie rozpoznano go na ulicy





Zmarł Tommy Lawrence, wielki bramkarz przez lata reprezentujący barwy Liverpoolu. Po zakończeniu kariery zniknął na długo, do czasu zdumiewającej, całkiem przypadkowej rozmowy na ulicy, którą teraz - żegnając go - przypominają brytyjskie media.

Nie żyje Stanisław Terlecki Nie żyje... czytaj dalej » Założenie było takie, by kilka starszych osób zapytać, czy pamiętają derbowy mecz Pucharu Anglii z sezonu 1966/67, w którym Liverpool mierzył się z Everton. Dziennikarz BBC podszedł do siwego, szczupłego pana. - Tak, pamiętam - padła odpowiedź. - Grałem w tym spotkaniu.



- Grał pan?

- Tak, byłem bramkarzem Liverpoolu. Alan Ball zdobył zwycięską bramkę.

"Latająca Świnia"

Krótka rozmowa, do której potem doszło, ma w internecie kilka milionów wyświetleń. Do pana Lawrence'a napływały po niej pozdrowienia z całego świata, od fanów Liverpoolu i nie tylko.



Pseudonim miał uroczy - "Latająca Świnia", bo prawie 90 kg wagi nie przeszkadzało mu w widowiskowych paradach, z których słynął. Barw Liverpoolu bronił od roku 1957 do 1971, w epoce legendarnego trenera Billa Shankly'ego. W reprezentacji Szkocji strzegł bramki trzykrotnie.



Sięgnął po dwa tytuły mistrza Anglii i jeden krajowy Puchar.



Na sportowej emeryturze wrócił do fabryki kabli, w której pracował, zanim zaczął zawodowo grać w piłkę. Był kontrolerem jakości, żyjąc w cieniu, do przypadkowego spotkania na ulicy w roku 2015.





Bohater dzieciństwa

Zmarł 9 stycznia 2018, mając 77 lat.



"Był dżentelmenem, z którym miałem przywilej trenować. Bardzo dużo się od niego nauczyłem. Myślami jestem z jego bliskimi" - napisał w mediach społecznościowych Ray Clemence, były reprezentacyjny bramkarz Anglii i następca Lawrence'a w Liverpoolu.



"Bohater mojego dzieciństwa. Wielki bramkarz, cudowny człowiek. Bardzo będzie go brakować" - oświadczył dyrektor operacyjny klubu z Anfield, Peter Moore.



Żegna go i młodsze pokolenie piłkarzy, w tym Michael Owen, gwiazda Liverpoolu z przełomu wieków. "Jeden z wielkich drużyny Shankly'ego. Spoczywaj w spokoju". Do swojej wiadomości dołączył też nagranie rozmowy Lawrence'a z BBC. "Ciągle wywołuje uśmiech na mojej twarzy" - dodał.





