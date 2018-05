Lech oszczędzał obrońcę przed hitem z Legią. Nie zagra przez brak rozsądku

Do kuriozalnej sytuacji doszło w ekipie Lecha Poznań. W niedzielnym meczu tej drużyny z Wisłą Kraków (1:1) nie zagrał podstawowy obrońca Kolejorza Emir Dilaver, co prawdopodobnie miało go uchronić przed ósmą żółtą kartką w lidze i absencją w kolejnym hitowym spotkaniu z Legią Warszawa. Ku rozpaczy poznaniaków, trzymany w rezerwie Austriak i tak został upomniany kartonikiem przez sędziego!