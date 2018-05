Rzut na zwycięstwo równo z końcową syreną. "Król James" znowu to zrobił





Foto: PAP/EPA | Video: PAP/EPA LeBron James jest w świetnej formie w fazie play-off

Lider Cleveland Cavaliers LeBron James nie przestaje zadziwiać kosmiczną formą w tegorocznych play-offach NBA. "Król James" po raz kolejny w niesamowitych okolicznościach doprowadził swój zespół do ważnej wygranej.

Na osiem sekund przed końcem trzeciego spotkania półfinału Konferencji Wschodniej NBA Kawalerzyści remisowali z Toronto Raptors 103:103. Było wiadomo, że piłka musi trafić do Jamesa. Miejscowi kibice wstrzymali oddech.

Szał radości

Ustanowił rekord i zrobił z Toronto LeBronto To był wieczór... czytaj dalej » Faktycznie, Kevin Love podał spod własnego kosza do "Króla Jamesa". Lider Cavs ruszył z pełną szybkością, w okolicach rzutu za trzy punkty minął kryjącego go Anunoby’ego, wykonał dwutakt, wybił się wysoko w powietrze i rzucił. Lecąca wysokim łukiem piłka trafiła w tablicę, po czym wpadła do kosza równo z końcową syreną.



Kibice zgromadzeni w hali w Cleveland oszaleli z radości. Triumfował też James, wpadając w ramiona uradowanych kolegów. Koszykarze z Toronto stali jak wryci i długo nie mogli uwierzyć w to, co się stało.



- Żyję dla takich momentów - skomentował krótko bohater wieczoru. - To bardzo trudne, nie próbujcie tego w domu - dodał z uśmiechem.

Nie do powstrzymania

Dzięki temu zwycięstwu Cavaliers prowadzą już w serii z Raptors 3-0. W sobotę James zanotował na swoim koncie 38 punktów, sześć zbiórek, siedem asyst i blok. To jego kolejny fantastyczny występ w tegorocznych play-offach. W poprzednich konfrontacjach rzucił ekipie Raptors 45 i 43 punkty.



To także dzięki jego doskonałej grze Kawalerzyści pokonali w pierwszej rundzie Indianę Pacers. W piątym kluczowym meczu serii (przy stanie rywalizacji 2-2) James również trafił niesamowity rzut równo z końcową syreną, a jego ekipa wygrała 98:95.

Goni legendy

Dla LeBrona sobotnie spotkanie było 227. w fazie play-off. Tym samym wskoczył na piąte miejsce na liście wszech czasów, wyprzedzając Tony’ego Parkera. Przed nim są Kareem Abdul-Jabbar (237), Robert Horry (244), Tim Duncan (251) i Derek Fisher (259).

W drugim półfinale Konferencji Wschodniej Boston Celtics pokonali Philadelphia 76ers po dogrywce 101:98 i tak jak Cavs prowadzą w serii 3-0.

Wyniki sobotnich meczów NBA:



Cleveland Cavaliers - Toronto Raptors 105:103

(stan rywalizacji play off do czterech zwycięstw: 3-0 dla Cavaliers)



Philadelphia 76ers - Boston Celtics 98:101 po dogrywce

(stan rywalizacji play off do czterech zwycięstw: 3-0 dla Celtics)

Źródło: PAP/EPA Cóż to był za rzut