Niesamowity powrót Barcy. Suarez znowu bohaterem





Foto: EPA | Video: EPA Gole Suareza dały Barcelonie wygraną z Rayo

Z dalekiej podróży wróciła Barcelona w meczu z Rayo Vallecano. Mistrzowie Hiszpanii długo przegrywali, a udało im się wywalczyć trzy punkty dzięki golom strzelonym w końcówce spotkania.

Barcelona przystępowała do meczu z Rayo opromieniona ubiegłotygodniową wiktorią nad Realem Madryt 5:1, w której trzy gole strzelił Luis Suarez. Piłkarze Ernesto Valverde wygrali w El Clasico mimo osłabienia brakiem kontuzjowanego Leo Messiego. Liczyli, że i tym razem poradzą sobie bez swojej największej gwiazdy. Namęczyli się okrutnie, ale ostatecznie cel osiągnęli.

Wymiana ciosów

Mecz zaczął się po myśli Barcy. Ivan Rakitić zagrał daleką piłkę w pole karne do Jordiego Alby, ten odegrał do Luisa Suareza, a Urugwajczyk dopełnił formalności.

Po strzeleniu gola goście oddali inicjatywę, co okazało się błędem. Poważnym ostrzeżeniem była akcja Rayo, po której Jose Pozo chybił z bliskiej odległości. Ten sam zawodnik nie pomylił się już w 35. minucie, kiedy precyzyjnym strzałem zza pola karnego pokonał Marca-Andre ter Stegena. Jeszcze przed przerwą mógł odpowiedzieć Suarez, ale trafił w słupek.

Źródło: EPA Piłkarze Rayo mieli szansę na niespodziankę w meczu z Barceloną

Niesamowita końcówka

Real się przełamał. Pomogła poprzeczka Real Madryt w... czytaj dalej » Na początku drugiej połowy niespodziewanie lepsi byli gospodarze. Swoją przewagę udokumentowali bramką w 57. minucie. Po akcji prawą stroną Raul de Tomas trafił w słupek, ale dobitka Alvaro Garcii była bezbłędna. Chwilę wcześniej ten piłkarz pojawił się na boisku.

Barcelona stanęła pod ścianą, ale i w końcu ruszyła do przodu. Najpierw na bramkę Rayo dwukrotnie bez powodzenia strzelał Suarez. Co nie udało się Urusowi, zrobił w 87. minucie Francuz Ousmane Dembele. To nie był jednak koniec emocji. Zaledwie trzy minuty później z najbliższej odległości trafił Suarez. W ten niesamowity sposób "El Pistolero" dał zwycięstwo Katalończykom.

11. kolejka:

sobota:

Real Madryt - Valladolid 2:0

Leganes - Atletico 1:1

Valencia - Girona 0:1

Rayo Vallecano - Barcelona 2:3



niedziela:

Eibar - Alaves

Vilarreal - Levante

Sociedad - Sevilla

Huesca - Getafe

Betis - Celta



poniedziałek:

Espanyol - Athletic