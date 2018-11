Podawał bramkarzowi, strzelił gola. Czarna niedziela Polaków





To nie była udana niedziela dla Polaków, grających we włoskiej Serie A. Sampdoria, drużyna Bartosza Bereszyńskiego, Karola Linettego i Dawida Kownackiego, uległa u siebie Torino 1:4, a Chievo Mariusza Stępińskiego i Pawła Jaroszyńskiego przegrało u siebie z Sassuolo 0:2. W Weronie oprócz porażki kibice zobaczyli też kuriozalnego samobója.

W mieście Romea i Julii kibice nie mają lekko. Chievo, które rozpoczęło sezon z odjętymi karnie trzema punktami, wciąż czeka na premierowe zwycięstwo w sezonie. W jedenastu meczach dwa razy zremisowało i aż dziewięciokrotnie przegrało.

W niedzielę Jaroszyński i Stępiński rozegrali całe spotkanie, ale znów schodzili z boiska ze smutnymi minami.

Przyjezdni od 42. minuty prowadzili po golu Federico Di Francesco. Wynik ustalili w czwartej minucie doliczonego czasu. Zrobił to pomocnik Chievo Emanuele Giaccherini, który nie zrozumiał się ze swoim bramkarzem Stefano Sorrentino. Giaccherini podawał mu piłkę klatka piersiową, tylko że Sorrentino chwilę wcześniej odbił piłkę, jeszcze nie zdążył się podnieść z ziemi i nie miał szans nic zrobić. Gol kuriozum.



There’s a reason why Chievo are bottom of Serie A with -1 points, this sums it up pic.twitter.com/T9opqtaEMI



@MicheleGazzetti] — Football Tipster (@Footy_Tipster) November 4, 2018

Dotkliwa porażka Sampdorii

Szans z Torino nie miała Sampdoria, która w Genui przegrała 1:4. Bereszyński grał cały mecz, Linetty wszedł na boisko już po niespełna kwadransie (za kontuzjowanego Edgara Barreto), a Kownacki - w 79. minucie.

Bramki dla turyńczyków zdobyli Andrea Belotti (dwie), Armando Izzo i Iago Falque. Jedyne trafienie dla gospodarzy zaliczył w 65. minucie - przy stanie 0:3 - Fabio Quagliarella, który na raty wykorzystał rzut karny.

Porażkę w niedzielę poniósł także SPAL Ferrara Thiago Cionka. Jego zespół - obecnie piętnasty w tabeli - przegrał na wyjeździe z czwartym Lazio Rzym 1:4. Obrońca reprezentacji Polski wszedł na boisko w 46. minucie, a kwadrans przed końcem zobaczył żółtą kartkę.

W spotkaniu Parma - Frosinone (0:0) rezerwowym gości był obrońca Bartosz Salamon.



Wyniki 11. kolejki Serie A:

niedziela

Lazio - SPAL Ferrara 4:1

Chievo Werona - Sassuolo 0:2

Parma - Frosinone 0:0

Sampdoria - Torino 1:4

Bologna - Atalanta

Udinese - AC Milan

sobota

Juventus - Cagliari 3:1

Inter Mediolan - Genoa 0:0

Fiorentina - AS Roma 1:1

piątek

Napoli - Empoli 5:1