Życie po Wengerze. Ruszyła giełda nazwisk

Kto zastąpi Arsene'a Wengera? Po ogłoszeniu przez Francuza rozstania po 22 latach z Arsenalem, ruszyła karuzela z nazwiskami potencjalnych następców menedżera. Lista jest długa.

Kontrakt Wengera z Kanonierami wygasa w czerwcu przyszłego roku, ale 68-letni Francuz zapowiedział nieoczekiwanie w piątek, że odejdzie po bieżących rozgrywkach. Nawet w przypadku zdobycia Ligi Europy (w półfinale Arsenal zmierzy się z Atletico).

"Po dokładnych rozważaniach i rozmowach z władzami klubu uważam, że koniec sezonu będzie właściwym momentem, abym odszedł ze stanowiska" - napisał Wenger w oświadczeniu opublikowanym przez Kanonierów.

Klub poinformował, że następca francuskiego menedżera zostanie ogłoszony tak szybko, jak będzie to tylko możliwe. W poszukiwaniu właściwej osoby zaangażowana jest trójka: Ivan Gazidis, Sven Mislintat oraz Raul Sanllehi. Każdy z nich ma swoich faworytów. "Merci Arsene". Po 22 latach Wenger żegna się z Arsenalem Koniec epoki w... czytaj dalej »

Byli Kanonierzy, a może opcja niemiecka?

Ten pierwszy, który pełni rolę głównego dyrektora klubu z północnego Londynu, popiera Mikela Artetę, byłego kapitana klubu, a obecnie asystenta Pepa Guardioli w Manchesterze City. Kolejne nazwiska to: znany z prowadzenia brytyjskich drużyn Brendan Rodgers oraz Leonardo Jardim, który w poprzednim sezonie doprowadził AS Monaco do tytułu mistrza Francji i półfinału Ligi Mistrzów.

Z kolei pełniący rolę szefa skautów Mislintat, który został sprowadzony z Borussii Dortmund, szuka trenera w Niemczech. Padają dwa gorące i jakże młode nazwiska: 30-letni Julian Nagelsmann z Hoffenheim i dwa lata starszy Domenico Tedesco z Schalke. Natomiast były dyrektor sportowy Barcelony Sanllehi widziałby w tej roli Luisa Enrique, bezrobotnego od prawie roku, gdy rozstał się z Dumą Katalonii.

Faworytem mediów i bukmacherów nie jest, co ciekawe, żaden ze wspomnianych panów, a Niemiec Thomas Tuchel, który rok temu przestał prowadzić Borussię Dortmund. "Daily Mail" podaje też kilka innych kandydatur. Wiele z nich trzeba poważnie brać pod uwagę, jak choćby osobę Patricka Vieiry, który spędził w Londynie pięknych dziewięć lat, a obecnie jest szkoleniowcem New York City.

Doświadczeni i wolni (?)

Na liście potencjalnych następców Wengera są też nazwiska doświadczonych szkoleniowców, a co ważne, być może wolnych na rynku w najbliższym czasie. Carlo Ancelotti od piłki odpoczywa od końca września, gdy został zwolniony z Bayernu. Z kolei Joachim Loew, który prowadzi reprezentację Niemiec od 2006 roku, po najbliższych mistrzostwach świata w Rosji może ustąpić ze stanowiska. Podobnie jak po czwartym sezonie w Juventusie Massimiliano Allegri.

Ostateczne słowo ma należeć do Stana Kroenke, większościowego właściciela klubu z Londynu.