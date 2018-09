"Piątekmania" we Włoszech. "Jest wszędzie, nawet na parkingach"





Krzysztof Piątek, który przebojem wdarł się do Serie A, jest na ustach Włoch. Polski snajper szybko stał się ulubieńcem kibiców Genoi. Doszło do tego, że ci umieszczają jego nazwisko nawet na swoich samochodach.

Pozyskany latem z Cracovii za 4 miliony euro napastnik reprezentacji Polski robi we Włoszech furorę. Nawet Cristiano Ronaldo tak dobrze nie zaczął swojej przygody z Juventusem.

Takiego snajpera Serie A nie widziała już dawno. Dokładnie 19 lat. Ostatnim piłkarzem, który w swoich pierwszych czterech meczach ligowych strzelił pięć goli był Andrij Szewczenko w barwach AC Milan. Polak jest samodzielnym liderem klasyfikacji strzelców Serie A. Jego uwielbienie nie może więc dziwić.

Źródło: PAP/EPA Piątek imponuje skutecznością

"Piątek jest wszędzie, także na parkingach w Genui" - czytamy wpis do zdjęcia opublikowanego na Twitterze przez blog "Calciatori Brutti". Widać na nim samochód uchwycony podczas jazdy. Naklejka "P" we Włoszech oznacza "Principiante", czyli "początkującego kierowcę". Do niej dopisane jest nazwisko polskiego snajpera. "Piątekmania" jest już w Genui" - komentarz mówi sam za siebie.



A Genova è già Piatek-mania. pic.twitter.com/8n7zMdZetz — CALCIATORI BRUTTI (@CB_Ignoranza) September 25, 2018

Polski pojedynek

Piątek liczy na przedłużenie serii. W środę jego zespół, zajmujący 11. miejsce, podejmie u siebie zamykające tabelę Chievo Werona, w którym gole strzela, choć z mniejszą regularnością, Mariusz Stępiński.

6. kolejka Serie A:

wtorek:

Inter - Fiorentina 2:1

środa:

Udinese - Lazio

AS Roma - Frosinone

Atalnata - Torino

Cagliari - Sampdoria

Genoa - Chievo

Juventus - Bologna

Napoli - Parma