Debiutant w kadrze Nawałki chce więcej. "To pierwszy krok, następne na boisku"

W tym sezonie ekstraklasy jest wyróżniającym się piłkarzem i w piątek został doceniony przez Adama Nawałkę, który powołał go do szerokiej kadry na mistrzostwa świata. Napastnik Cracovii Krzysztof Piątek może okazać się największym wygranym sezonu. - Będę robił wszystko co w mojej mocy, aby znaleźć się w kadrze, która pojedzie do Rosji - podkreślił.

22-letni Piątek jest obecnie najskuteczniejszym polskim zawodnikiem w ekstraklasie. Ma na swoim koncie 20 bramek i ciągle szanse na koronę króla strzelców. Dwie kolejki przed końcem sezonu napastnik Cracovii traci cztery bramki do lidera Carlitosa i dwie do innego Hiszpana Igora Angulo.

Od jakiegoś czasu był uważnie obserwowany przez sztab szkoleniowy reprezentacji. Napastnik Cracovii ma też świadomość, że to dopiero pierwszy krok w drodze na mundial.

- Jestem zadowolony że dostałem szansę, ciężko na to pracowałem, ale to jest szeroka kadra, to dopiero pierwszy krok, następne kroki muszę zrobić na boisku. Będę robił wszystko co w mojej mocy, aby znaleźć się w kadrze, która pojedzie do Rosji, ale też podchodzę do tego spokojnie. Wiem na co mnie stać, ale muszę to teraz pokazać trenerowi - powiedział Piątek, który o powołaniu został poinformowany przez selekcjonera Adama Nawałkę w rozmowie telefonicznej.

- Trener przekazał mi sporo uwag na temat mojej gry. Co muszę poprawić, nad czym jeszcze pracować. To była taka luźna i bardzo ważna dla mnie rozmowa, bo wiem co teraz trener ode mnie oczekuje – zdradził Piątek.

Napastnik Pasów przyznał, że nie miał wcześniej przecieków dotyczących swojego powołania. - W czwartek rano trener Michał Probierz powiedział, że ma do mnie dzwonić drugi trener reprezentacji, a tak się złożyło, że rozmawiałem z pierwszym – wyjaśnił.

Piątek przyznaje, że po cichu liczył na zainteresowanie selekcjonera. - Ciężko pracowałem na każdym treningu, na obozie latem i zimą. Wiedziałem, że będę strzelał gole, bo w sparingach to dobrze wychodziło. Gdy w marcu usłyszałem słowa trenera reprezentacji, że jestem w kręgu zainteresowania, to był to dla mnie sygnał, że muszę jeszcze mocniej pracować i lepiej prezentować się na boisku. To pokazałem w ostatnich meczach – przypomina.

Jak Kapustka?

W 35-osobowej kadrze znalazło się sześciu napastników, z czego do Rosji pojedzie zapewne czterech. - Nie będę bardzo rozczarowany, jeśli zabraknie dla mnie miejsca. Wiem, że jestem w formie i zrobię wszystko, aby się w tej ostatecznej kadrze znaleźć - nie ma wątpliwości Piątek, któremu gratulacje po powołaniu złożyli w szatni wszyscy piłkarze Cracovii.

- To dla mnie ważne, że mam ich wsparcie, bo pomagają zarówno na boisku, jak i poza nim – zaznacza Piątek, który chciałby pójść w ślady Bartosza Kapustki. Dwa lata temu pomocnik Pasów znalazł się w kadrze na mistrzostwa Europy we Francji i pokazał się tam z dobrej strony. - Chciałbym to powtórzyć – deklaruje.



Szeroka kadra reprezentacji Polski na mistrzostwa świata 2018 w Rosji:



Bramkarze: Bartosz Białkowski (Ipswich Town), Łukasz Fabiański (Swansea City), Łukasz Skorupski (AS Roma), Wojciech Szczęsny (Juventus Turyn);



obrońcy: Jan Bednarek (Southampton), Bartosz Bereszyński (Sampdoria Genua), Thiago Cionek (SPAL Ferrara), Kamil Glik (AS Monaco), Marcin Kamiński (VfB Stuttgart), Tomasz Kędziora (Dynamo Kijów), Łukasz Piszczek (Borussia Dortmund), Artur Jędrzejczyk (Legia Warszawa), Michał Pazdan (Legia Warszawa);



pomocnicy: Jakub Błaszczykowski (VfL Wolfsburg), Paweł Dawidowicz (Palermo), Przemysław Frankowski (Jagiellonia Białystok), Jacek Góralski (Łudogorec Razgrad), Kamil Grosicki (Hull City), Damian Kądzior (Górnik Zabrze), Grzegorz Krychowiak (West Bromwich Albion), Rafał Kurzawa (Górnik Zabrze), Karol Linetty (Sampdoria Genua), Maciej Makuszewski (Lech Poznań), Krzysztof Mączyński (Legia Warszawa), Sławomir Peszko (Lechia Gdańsk), Maciej Rybus (Lokomotiw Moskwa), Sebastian Szymański (Legia Warszawa), Piotr Zieliński (SSC Napoli), Szymon Żurkowski (Górnik Zabrze)



napastnicy: Dawid Kownacki (Sampdoria Genua), Robert Lewandowski (Bayern Monachium), Arkadiusz Milik (SSC Napoli), Krzysztof Piątek (Cracovia), Łukasz Teodorczyk (RSC Anderlecht), Kamil Wilczek (Broendy IF).